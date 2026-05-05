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महज 2 साल में सियासत के ‘थलापति’ बने विजय, इस एक्टर ने तो चंद महीनों में हासिल कर ली CM की गद्दी

Vijay Thalapathy: एक्टर-पॉलिटिशियन विजय की पार्टी टीवीके तमिलनाडु में सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर उभरी है. वह महज दो साल के भीतर सियासत की दुनिया के बादशाह बन गए. इतनी कम समय में राजनीतिक जगत में नाम कमाने वाले वह दूसरे एक्टर हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 5, 2026 1:41:05 PM IST

विजय थलापित
विजय थलापित


सिनेमाई दुनिया में कमाल करने के बाद एक्टर विजय ने बीते दो साल पहले राजनीति की दुनिया में कदम रखा. अब उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया और डीएमके और एआईएडीएमके को धूल चटा दी. साथ ही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर अभरी. महज दो साल के अंदर 51 वर्ष की उम्र में विजय सियासत के थलापति बनकर उभरे हैं. ऐसा करने वाले वो दूसरे अभिनेता बन गए हैं. इससे पहले एक एक्टर ने चंद महीनों के अंदर ये कारनामा किया था. 

कब बनाई थी एक्टर विजय ने पार्टी?

तमिल सुपरस्टार विजय थलापति, जिनका असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (टीवीके) की फरवरी 2024 में स्थापना की. और मई 2026 में आए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में उनकी पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर उभरी है. यानी कि मात्र 2 साल तीन महीने वह राजनीतिक दुनिया के थलापति बन गए. अब उम्मीद है, वह सीएम पद की भी जिम्मेदारी संभालेंगे. यह इतिहास वह 51 साल की उम्र में बना रहे हैं. 

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कम समय में नाम बनाने वाले एक्टर बने विजय

एक्टर विजय अभिनेता-राजनेता नंदामुरी तारक रामाराव के बाद दूसरे ऐसे अभिनेता हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में सिनेमाई दुनिया से निकलकर राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की. और प्रशंसकों के चहेते बन गए.

नंदामुरी तारक रामाराव चंद महीनों में बने सीएम

अभिनेता-राजनेता नंदामुरी तारक रामाराव एक दिग्गज कलाकार रहे हैं. उन्होंने मार्च 1982 में अपने राजनीतिक दल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के  की स्थापना की घोषणा की. और जनवरी 1983 में मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया. उस वक्त उनकी उम्र 59 वर्ष थी. दक्षिण के कई सितारों ने उनका अनुकरण करने का प्रयास किया, लेकिन किसी अन्य को इतनी कम अवधि में ऐसी नहीं मिली. 

राजनीति की दुनिया में किए थे कई बदलाव

नंदामुरी तारक रामाराव जल्द ही 1950 के दशक की एक मॉडिफाइड शेवरले वैन में लोगों को अपने मिशन के बारे में बताने के लिए यात्रा शुरू की. उन्होंने जनता को संबोधित करने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए सनरूफ, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और फोकस लाइट्स जैसे कई बदलाव किए गए थे. 5 जनवरी, 1983 को हुए चुनावों में एनटीआर की टीडीपी ने 294 सीटों में से 202 सीटें जीतीं.  अपनी पार्टी की घोषणा के कुछ ही महीनों के भीतर, सुपरस्टार तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए.

Tags: actor vijayVijay Thalapathy
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