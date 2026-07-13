किस किस को बताएं कि क्या लुटा है, भारतीय रेलवे के AC कोच से लिनेन चोरी; करोड़ों के तकिए, कंबल और बेडशीट गायब

Indian Railway News: रेलवे नेटवर्क में लगभग 8 लाख AC पैसेंजर लिनेन बेडरोल में खुद को सुला लेते हैं, जिसमें आम तौर पर दो बेडशीट, एक कंबल, एक तकिया, एक तकिया कवर और एक फेस टॉवल होता है.

”इस का क्या होगा ये जो उनवान आधा रह गया

ये भी लेते जाएँ जो सामान आधा रह गया”

रेलवे हर दिन जो देता है, उसके हिसाब से यह सागर में एक बूंद के बराबर है. लेकिन यही बात इन नंबरों को दिलचस्प बनाती है: इसे चोरी कहें या लालच, यह डेटा हाउसकीपिंग स्टाफ पर आरोप लगाने से ज़्यादा पैसेंजर के व्यवहार की एक झलक है यह सर्विस टिकट के साथ आती है. और जब हर ट्रिप खत्म होती है, तो उनमें से कुछ, यानी हर 1,000 पैसेंजर में से लगभग एक, कम से कम एक बेडरोल आइटम लेकर चला जाता है.

सूचना का अधिकार

आरटीआई डेटा से पता चलता है कि इस चोरी से चार साल से अधिक की अवधि में बिस्तर ठेकेदारों को अनुमानित 104.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है – ठेकेदारों द्वारा नियोजित कोच परिचारकों का कहना है कि यह धन ज्यादातर उनके वेतन से वसूला गया है.

1.27 करोड़ बेडरोल चोरी हुए

इंडियन रेलवे के सभी 69 डिवीज़न में सूचना का अधिकार (RTI) एप्लीकेशन फाइल की.​​18 में से 16 रेलवे ज़ोन के 54 डिवीज़न से जवाब मिले, कुछ ने आधी-अधूरी जानकारी शेयर की. जिसके अनतर्गत मई 2026 तक, कम से कम 1.27 करोड़ बेडरोल चोरी हुए जिसमें ज़्यादातर यात्रियों की भूमिका रहीं हैं. अधिकारियों ने कहा, डेटा जब साल के हिसाब से इकट्ठा किया जाता है, तो 2022 से 2025 तक ऐसी चोरियों में 56% की बढ़ोतरी दिखाता है.

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