Home > देश > तड़के सुबह अभिषेक के घर पहुंची पुलिस, दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया ताला; खबर मिलते ही आनन-फानन में पहुंचीं ममता बनर्जी

तड़के सुबह अभिषेक के घर पहुंची पुलिस, दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया ताला; खबर मिलते ही आनन-फानन में पहुंचीं ममता बनर्जी

Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के घर तड़के सुबह पुलिस की टीम पहुंची. जब दरवाजा नहीं खुला तो ताला तोड़कर अंदर पहुंची. करीब 5 घंटे तक जांच के बाद पुलिस चली गई.

By: Sohail Rahman | Published: June 13, 2026 11:23:22 AM IST

अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस की रेड
अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस की रेड


Abhishek Banerjee TMC: पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी में लगातार टूट होती नजर आ रही है. उनके विधायकों और सांसदों द्वारा लगातार अलग गुट बनाया जा रहा है. इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. आज सुबह-सुबह पुलिस ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर पहुंची. कुछ देर तक आवाज लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसी.

बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली. इस दौरान उनके घर के बाहर केंद्रीय बलों के जवान काफी बड़ी संख्या में मौजूद थे. रेड की सूचना मिलने के बाद ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंचीं और वहां मौजूद रहीं.

You Might Be Interested In

कब तक चली रेड?

बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 4 से 5 घंटे तक पूरे घर की तलाशी ली. इस दौरान ममता बनर्जी भी वहां मौजूद रहीं. सुबह 8 बजे के बाद जब पुलिस रेड के बाद घर से निकली और उसके कुछ ही देर बाद ममता भी चली गईं. बाहर निकले पर अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर घुसे और पूरे घर की तलाशी ली. हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस के साथ महिला अधिकारी भी मौजूद थीं. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पुलिस ने किस मामले में रेड की थी.

यह भी पढ़ें – आसमान में ही होगा दुश्मन का अंत, भारत ने तैयार किया मिसाइलों का महाकाल; रक्षा मंत्री ने लिखा खास संदेश

कितने बजे पहुंची थी पुलिस?

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि पुलिस शनिवार को तड़के 3 बजे के बाद अभिषेक के घर के बाहर पहुंची थी और शुरुआत से ही उनके साथ केंद्रीय बलों के जवान भी थे. अधिकारियों ने घर में घुसने की कोशिश की और अंदर मौजूद लोगों को आवाज दी. जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद कोई नहीं आया तो पुलिस ने ताला तोड़ने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई करीब 5 घंटे तक चली. जबकि बाहर केंद्रीय बलों के जवानों की बड़ी टुकड़ी तैनात थी. सुबह 7 बजे के बाद कुछ पुलिस अधिकारी बाहर निकले, थोड़ी देर आपस में बातचीत की और फिर वापस अंदर चले गए. आखिरकार सुबह 8 बजे के बाद वे वहां से चले गए.

यह भी पढ़ें – पेपर लीक से बिखरे अरमान! नौकरी की आस में युवाओं के साथ खड़े हुए राहुल गांधी; करेंगे सीधी बात

Tags: Abhishek Banerjeemamata banerjee
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026

बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

June 12, 2026
तड़के सुबह अभिषेक के घर पहुंची पुलिस, दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया ताला; खबर मिलते ही आनन-फानन में पहुंचीं ममता बनर्जी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तड़के सुबह अभिषेक के घर पहुंची पुलिस, दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया ताला; खबर मिलते ही आनन-फानन में पहुंचीं ममता बनर्जी
तड़के सुबह अभिषेक के घर पहुंची पुलिस, दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया ताला; खबर मिलते ही आनन-फानन में पहुंचीं ममता बनर्जी
तड़के सुबह अभिषेक के घर पहुंची पुलिस, दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया ताला; खबर मिलते ही आनन-फानन में पहुंचीं ममता बनर्जी
तड़के सुबह अभिषेक के घर पहुंची पुलिस, दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया ताला; खबर मिलते ही आनन-फानन में पहुंचीं ममता बनर्जी