Abhishek Banerjee Constituency: क्या अभिषेक बनर्जी की रणनीति दिलाएगी जीत या डगमगाएगी ममता सरकार, इस बार बंगाल की सत्ता किसके हाथ?

Abhishek Banerjee Constituency: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज, 4 मई 2026 को घोषित किए जा रहे हैं. आज सुबह से ही वोटों की गिनती जारी है.

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के राष्ट्रीय महासचिव, अभिषेक बनर्जी इस बार विधानसभा चुनाव नहीम लड़ रहे हैं. लेकिन उन्होंने राज्य-व्यापी प्रचार, रणनीतिक योजना और पार्टी के संगठनात्मक प्रबंधन पर काफी अधिक ध्यान दिया है. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्याा ममता बनर्जी अपना किला ढहने से बचा पाएंगी या फिर भाजपा बंगाल में भी अपना कब्जा कर लेगी?

चुनावी अभियान में सक्रिय रहे अभिषेक बनर्जी

अभिषेक बनर्जी ने चुनावी अभियान में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई है. वह नंदीग्राम जैसे विपक्षी गढ़ों को चुनौती देने में और भवानीपुर जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए जीत के लक्ष्य निर्धारित करने में जुटे हुए थे. फिर भी वह डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद सदस्य के पद पर हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना की स्थिति

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना 4 मई 2026 को जारी है और यह अब अपने अहम चरण में पहुंच चुकी है. अलग-अलग केंद्रों पर वोटों की गिनती लगातार की जा रही है. इस दौरान अभिषेक बनर्जी जैसे पार्टी नेताओं ने अपने मतगणना एजेंटों को हर चरण में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्हें कहा गया है कि वे हर टेबल और हर राउंड पर ध्यान रखें और किसी भी गड़बड़ी को तुरंत नोटिस करें. एजेंटों की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे.

फिलहाल अभी तक कोई भी आधिकारिक परिणाम घोषित नहीं किया गया है. सभी सीटों की अंतिम गिनती का काम जारी है और इसमें समय लग सकता है. भारत निर्वाचन आयोग पूरी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है, ताकि चुनाव परिणाम सही और निष्पक्ष तरीके से सामने आ सकें.

निर्वाचन क्षेत्र का नाम

अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद हैं और वे 2014 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और पश्चिम बंगाल में पार्टी के चुनाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके बावजूद, वे 2026 के विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं हैं और सिर्फ संगठन व प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं. 2026 के राज्य चुनावों में उनकी भागीदारी का मुख्य ज़ोर रणनीतिक प्रबंधन और AITC उम्मीदवारों की ओर से प्रचार करने पर रहा है, न कि उनके अपने चुनावी मुकाबले पर.

पार्टी के प्रतिनिधि और अधिकारी अब राज्य भर में स्थापित विभिन्न मतगणना केंद्रों में चल रही प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं. चूंकि यह एक सक्रिय और निरंतर चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसलिए 293 विवादित सीटों में से अधिकांश के अंतिम परिणाम अभी तक संकलित नहीं किए जा सके हैं.

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इस बार किसकी होगी जीत?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अभी यह साफ नहीं है कि कौन आगे चल रहा है. भारत निर्वाचन आयोग ने अब तक कोई आधिकारिक नतीजा घोषित नहीं किया है. 4 मई 2026 तक वोटों की गिनती जारी है और यह अभी शुरुआती चरण में है. अलग-अलग मतगणना केंद्रों पर राउंड के हिसाब से गिनती हो रही है, इसलिए स्थिति लगातार बदल सकती है.

जैसे-जैसे हर राउंड पूरा होगा, वैसे-वैसे रुझान सामने आने लगेंगे. इन रुझानों से यह अंदाजा लग सकता है कि कौन उम्मीदवार आगे है, लेकिन ये अंतिम नतीजे नहीं होते. आयोग ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को आगे होने की पुष्टि नहीं की है. दिन बढ़ने के साथ आयोग समय-समय पर नई जानकारी जारी करेगा. अंतिम और सही परिणाम तभी घोषित किए जाएंगे, जब सभी सीटों की गिनती पूरी हो जाएगी. तब ही स्पष्ट होगा कि किस पार्टी या उम्मीदवार ने जीत हासिल की है.

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