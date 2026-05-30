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फाड़े गए कपड़े, फेंके गए अंडे…,ममता बनर्जी के भतीजे पर हमला; मचा हडंकंप

इस बीच मौके पर मौजूद BJP वर्करों ने उन्हें देखकर "चोर, चोर" चिल्लाना शुरू कर दिया. TMC नेताओं का आरोप है कि BJP वर्करों ने अभिषेक पर हमला किया. इस घटना से बंगाल का राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: May 30, 2026 6:09:52 PM IST

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर हमला
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर हमला


West bengal: तृणमूल कांग्रेस के MP और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया. खबर है कि जब यह घटना हुई, तब अभिषेक एक पार्टी वर्कर के घर गए थे. उन पर अंडे फेंके गए और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए. इस घटना से हंगामा मच गया. सिक्योरिटी वालों ने अभिषेक के सिर पर हेलमेट पहनाया और उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर मौके से बाहर ले गए.

इस बीच, मौके पर मौजूद BJP वर्करों ने उन्हें देखकर “चोर, चोर” चिल्लाना शुरू कर दिया. TMC नेताओं का आरोप है कि BJP वर्करों ने अभिषेक पर हमला किया. इस घटना से बंगाल का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. इस बीच, अभिषेक बनर्जी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर एक गंभीर आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि पूरी घटना BJP ने करवाई थी. “आप देख सकते हैं कि मेरी क्या हालत हो गई है. यह उनकी डेमोक्रेसी का स्टाइल है. आप देख सकते हैं कि पुलिस कहीं नहीं दिख रही है. BJP मुझे मारना चाहती है.”

उन्होंने कहा कि पूरी घटना BJP ने करवाई थी. “आप देख सकते हैं कि मेरी क्या हालत कर दी गई है. यह उनकी डेमोक्रेसी का स्टाइल है. आप देख सकते हैं कि कहीं भी पुलिस नहीं है. BJP मुझे मारना चाहती है.”

अभिषेक ने आगे कहा, “पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. हम इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देंगे. हम गवर्नर को भी बताएंगे. मैं निश्चित रूप से कोर्ट जाऊंगा.”

अभिषेक ने आरोप लगाया

सोनारपुर साउथ 24 परगना में है, जो कोलकाता के पास है. अभिषेक बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को पहले से जानकारी देने के बावजूद, उन्हें पूरी सिक्योरिटी नहीं दी गई. उन्होंने कहा, “मैं यह जगह तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स यहां सिक्योरिटी पक्का नहीं कर देते. वे घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वे मुझे मारना चाहते हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि आज उनके हेलमेट ने उनका सिर बचा लिया; नहीं तो, एक बड़ा हादसा हो सकता था. विपक्षी पार्टियों को चुनौती देते हुए, अभिषेक बनर्जी ने साफ किया कि TMC ऐसे कायरतापूर्ण हमलों से नहीं डरेगी और लोगों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी.

TMC वर्कर्स पर लगातार हमले

4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद, कई इलाकों में TMC वर्कर्स पर हमले की घटनाएं सामने आईं. अभिषेक बनर्जी अब सभी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए दौरे पर हैं. जब सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, तो मौके पर मौजूद TMC वर्कर्स ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया.

Tags: Abhishek BanerjeeTMCwest bengal
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