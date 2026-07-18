‘मेरे साथ मारपीट’, जबरदस्ती वांगचुक को उठा ले गई पुलिस; जंतर-मंतर पर बवाल के बाद भड़के Abhijeet Dipke

Sonam Wangchuk Hunger Strike: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर अभिजीत दिपके ने शनिवार को दावा किया कि जब सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब जंतर-मंतर पर मची अफरातफरी के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें “पीटा और हिरासत में ले लिया”. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में दिपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर सख्ती कर रही है और लोगों की पिटाई कर रही है. दिपके ने कहा, “दिल्ली पुलिस ने मुझे पीटा और हिरासत में ले लिया है.” उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर सख्ती कर रही है, लोगों को पीट रही है और सोनम सर को ज़बरदस्ती ले जा रही है.” यह घटना तब हुई जब सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया गया; NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ उनकी भूख हड़ताल का यह 21वां दिन था.

दिपके का वांगचुक पर हमले का दावा

इससे पहले, दिपके ने आरोप लगाया था कि जंतर-मंतर पर चल रही भूख हड़ताल के दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर “गुंडों ने हमला करने की कोशिश की”. ‘X’ पर एक पोस्ट में दिपके ने कहा कि वांगचुक पर कोई चीज़ फेंकी गई, लेकिन उन्हें चोट नहीं आई. दिपके ने कहा, “गुंडों ने जंतर-मंतर पर सोनम सर पर हमला करने की कोशिश की. उन पर कोई चीज़ फेंकी गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्हें चोट नहीं आई.” उन्होंने आगे कहा, “कुछ दिन पहले, पुलिस के ही एक अंदरूनी सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर मैंने चेतावनी दी थी कि विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए लोगों को जंतर-मंतर भेजा जाएगा.”

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सरकार होगी जिम्मेदार-अभिजीत दीपके

उन्होंने आगे कहा कि अगर जंतर-मंतर पर वांगचुक के साथ कुछ भी होता है, तो सरकार ज़िम्मेदार होगी. उन्होंने कहा, “अगर सोनम सर के साथ कुछ भी होता है, तो सरकार ज़िम्मेदार होगी क्योंकि साफ़ तौर पर जंतर-मंतर पर चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की योजना है.” डिपके ने दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाया कि वह उस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने की कोशिशों को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा, “आज कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनमें लोगों ने गड़बड़ी पैदा की, फिर भी पुलिस घंटों तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई.” उन्होंने आगे कहा, “ऐसा होने देकर, वे उस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने की कोशिशों को बढ़ावा दे रहे हैं.” ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ 20 जून से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है. वे NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े, कथित परीक्षा घोटालों की न्यायिक जांच और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं. वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं.