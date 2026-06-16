थप्पड़ खाकर भी चुप नहीं बैठे अभिजीत दीपके, RSS को लेकर कह डाली ऐसी बात; दंग रह गए सारे भगवाधारी

Abhijeet Dipke Slap Controversy: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर 15 जून, सोमवार को जयपुर में एक प्रदर्शन के दौरान हमला हुआ. जिसमें एक युवक ने दीपके को तेज थप्पड़ जड़ दिया. वहीं अब मंगलवार को अभिजीत ने आरोप लगाया है कि उन पर हुए हमले के पीछे RSS के कुछ लोग थे. साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ये हमला असली मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है. इनका मकसद छात्रों की आवाज को दबाना है.

अभिजीत दीपके पर हुआ हमला

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि ‘प्रदर्शन में कुछ RSS के लोग मौजूथ थे. हालांकि, इसमें कोई नई बात नहीं है.’ उन्होंने दावा किया कि जब भी कोई सरकार के विरोध में बोलता है, तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. नीट-यूजी पेपर लीक मामले में छात्र और CJP केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है. इसी मांग को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. लेकिन सोमवार को जयपुर में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दो लोगों ने अभिजीत दीपके के साथ मारपीट की. पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है.

‘छात्रों के साथ हो रहा अन्याय’

RSS से संबंध और प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर अभिजीत दीपके ने कहा कि ‘तो क्या इसलिए उन्होंने मुझ पर ये हमला कराया है’? उन्होंने फिल से कहा कि हमला केवल मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है. अभिजीत दीपके ने कहा कि ‘हम अपने मुद्दों से नहीं भटकने वाले हैं. चाहे फिर कितना भी हमला कर लो. हम शांति के साथ और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे. ये मामला एक करोड़ से अधिक छात्रों के साथ हो रहे अन्याय से जुड़ा हुआ है. केंद्रिय शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

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‘मुद्दों से भटकाने की कोशिश’

दीपके ने कहा कि वे अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे. उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी हमले हों, वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे. उनका कहना है कि यह आंदोलन एक करोड़ से ज्यादा छात्रों के साथ हो रहे अन्याय से जुड़ा है और इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों से वे डरेंगे नहीं और महात्मा गांधी व डॉ. भीमराव आंबेडकर के रास्ते पर चलते रहेंगे. यह उनका शांतिपूर्ण सत्याग्रह है. दीपके ने नागपुर के लोगों, छात्रों और युवाओं से अपील की कि वे मंगलवार शाम 4 बजे संविधान चौक पर होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हों.

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