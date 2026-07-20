Abhijeet Dipke: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का हड़ताल? अभिजीत दिपके ने खत्म की भूख हड़ताल; वीडियो वायरल

Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. उन्होंने पार्लियामेंट मार्च की मांग के बीच अपना ढाई दिन का उपवास तोड़ा. सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी विरोध के दौरान स्टेज पर मौजूद थीं.
सीजेपी ने दावा किया है कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है. दो स्पोक्सपर्सन, सौरव दास और आशुतोष आरके, मीटिंग में गए हैं. वे अभी सरकार की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से बातचीत कर रहे हैं.
#WATCH | Delhi: Moment when the founding president of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, ended his hunger strike at Jantar Mantar pic.twitter.com/na3njYX0ZX
— ANI (@ANI) July 20, 2026