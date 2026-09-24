Home > देश > आंखों में आंखें डालकर करते हैं मास्टरबेट…दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित, LSR कॉलेज की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा

आंखों में आंखें डालकर करते हैं मास्टरबेट…दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित, LSR कॉलेज की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Aastha Kunj Gangrape: दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप की घटना के सामने आने के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन की छात्राओं ने कहा कि जब तक हम कॉलेज के अंदर हैं. तब तक सुरक्षित हैं. जैसे ही कॉलेज के बाहर निकलते हैं. लोग हमारा पीछा करते हैं. आंखों में आंखें डालकर मास्टरबेट करते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 24, 2026 5:21:58 PM IST

लेडी श्रीराम विमेंस कॉलेस की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लेडी श्रीराम विमेंस कॉलेस की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा


Aastha Kunj gangrape LSR students: दिल्ली के नेहरू प्लेस के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप और उसके बाद कॉलेज के पिछले गेट के पास हुई (जब पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी) के विरोध में बुधवार को लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन (LSR) की छात्राओं ने कॉलेज के बाहर मार्च निकाला. इस मार्च में LSR और दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेजों की सैकड़ों छात्राओं ने हिस्सा लिया.

इस दौरान प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना के सामने आने के बाद छात्राओं और उनके माता-पिता में काफी डर का माहौल है. जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं. इन सारी चीजों को लेकर कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है. लेकिन पुलिस प्रशासन को जरूर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

You Might Be Interested In

दिल्ली पुलिस की बनती है जिम्मेदारी

दिल्ली पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती है. यहां से 300 मीटर दूर अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन है. बस स्टैंड पर या पिछले दरवाजे पर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. इन लोगों के अंदर हिम्मत कैसे आ रही है. चाहे कुछ भी हो अगर हम अंदर हैं तो सुरक्षित हैं. लेकिन बाहर की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है. कॉलेज के बाहर निकलते ही हम दिल्ली में आ जाते हैं और सबको पता है कि दिल्ली कितनी सुरक्षित हैं. लोगों ने पीछा किया है. कार से पीछा किया गया है. लड़कियों पर भद्दी-भद्दी टिप्पणियां करते हैं. छात्राओं को देखकर मास्टरबेट करते हैं. लड़कियों की आंखों में देखकर मास्टरबेट करते हैं. लड़कियों को छूने की कोशिश करते हैं.

यह भी पढ़ें – 48 घंटे में इस्तीफा दें ज्ञानेश कुमार वरना देशभर में करेंगे आंदोलन करेंगे, CJP ने दिया अल्टीमेटम

कॉलेज के अंदर सुरक्षित

इसके अलावा, छात्राओं ने आगे बताया कि हम जब तक कॉलेज के अंदर हैं. तब तक सुरक्षित हैं. हम सिर्फ इन लाल दीवारों के अंदर ही सुरक्षित महसूस करती हैं. जैसे ही हम गेट से बाहर निकलती हैं, हम ऐसी दिल्ली में कदम रखती हैं जो असुरक्षित होने के लिए बदनाम है, यह बात सभी जानते हैं. ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लास में बदलाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया था. यह एक सुरक्षित विकल्प है.

यह भी पढ़ें – जमुई के बाद अब ‘ओडिशा’ में कपल से हैवानियत! रास्ते में दबंगों ने घेरा, युवक की पिटाई, लड़की हाथ जोड़कर मांगती रही रहम…VIDEO!

Tags: delhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026
आंखों में आंखें डालकर करते हैं मास्टरबेट…दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित, LSR कॉलेज की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आंखों में आंखें डालकर करते हैं मास्टरबेट…दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित, LSR कॉलेज की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा
आंखों में आंखें डालकर करते हैं मास्टरबेट…दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित, LSR कॉलेज की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा
आंखों में आंखें डालकर करते हैं मास्टरबेट…दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित, LSR कॉलेज की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा
आंखों में आंखें डालकर करते हैं मास्टरबेट…दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित, LSR कॉलेज की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा
आंखों में आंखें डालकर करते हैं मास्टरबेट…दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित, LSR कॉलेज की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा