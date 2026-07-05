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Maharashtra: मुंबई के आरे कॉलोनी में दर्दनाक हादसा, तेज बारिश में पेड़ की डाल गिरने से 18 साल के युवक की मौत

Mumbai News: एक युवक अपने दोस्तों के साथ यूनिट नंबर-13 रोड से गुजर रहा था. इसी दौरान तेज बारिश और तेज हवा के कारण एक पेड़ की बड़ी डाल टूटकर सीधे उसके सिर पर आ गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया.

By: Hasnain Alam | Published: July 5, 2026 6:41:36 PM IST

मुंबई में पेड़ की डाल गिरने से युवक की मौत
मुंबई में पेड़ की डाल गिरने से युवक की मौत


Maharashtra News: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के बीच आरे कॉलोनी में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. आरे कॉलोनी की सड़क पर घूमने आए 18 वर्षीय युवक की पेड़ की भारी डाल गिरने से मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से परिजनों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है.

मिली जानकारी के अनुसार, कुमार हसन रजा जहांगीर आलम सैयद (18 वर्ष) अपने दोस्तों के साथ शनिवार, 4 जुलाई 2026 को दोपहिया वाहन से आरे कॉलोनी घूमने आए थे. शाम करीब 3:30 बजे वे यूनिट नंबर-13 रोड से गुजर रहे थे. इसी दौरान तेज बारिश और तेज हवा के कारण एक पेड़ की बड़ी डाल टूटकर सीधे उनके सिर पर आ गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए.

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डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

साथ मौजूद दोस्तों ने तुरंत उन्हें मालाड (पूर्व) स्थित बालाजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. आरे पुलिस ने इस  मामले में अपमृत्यु नोंद क्रमांक 40/26 के तहत बीएनएसएस की धारा 194 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए गोरेगांव (पूर्व) स्थित सिद्धार्थ अस्पताल भेज दिया है.

बेटे की मौत को लेकर पिता को किसी पर कोई संदेह नहीं

पुलिस के अनुसार, मृतक के पिता का बयान दर्ज किया गया है. उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि बेटे की मौत को लेकर उन्हें किसी पर कोई संदेह नहीं है और न ही उन्होंने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है.

लोगों को सावधानी बरतने का संदेश

लगातार हो रही बारिश के बीच यह हादसा एक बार फिर लोगों को सावधानी बरतने का संदेश देता है. प्रशासन ने भी नागरिकों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों और जर्जर संरचनाओं के आसपास अनावश्यक रूप से रुकने या घूमने से बचने की अपील की है.

(मुंबई से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट)

Tags: Maharashtra Newsmumbai news
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