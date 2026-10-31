AAP Punjab Candidate List: नावी मैदान में AAP की एंट्री, 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी; धुरी से चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान

AAP Punjab Candidate List: पंजाब की रूलिंग आम आदमी पार्टी (AAP) ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्य असेंबली चुनावों के लिए अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान 2027 के असेंबली चुनावों के लिए 40 कैंडिडेट्स की लिस्ट का हिस्सा हैं. मुख्यमंत्री फिर से धुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली में AAP चीफ अरविंद केजरीवाल के घर पर कैंडिडेट्स चुनने पर एक हाई-लेवल मीटिंग की थी. मीटिंग में केजरीवाल, मान, राज्य इंचार्ज मनीष सिसोदिया और दूसरे सीनियर लीडर्स शामिल हुए.

कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

असेंबली स्पीकर कुलतार सिंह संधवान कोटकपूरा से चुनाव लड़ेंगे. दिलचस्प बात यह है कि लिस्ट में जेल में बंद मिनिस्टर संजीव अरोड़ा का भी नाम है जो लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे. अरोड़ा को इस साल मई में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और वह अभी गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद हैं. इस मामले में कथित तौर पर ₹100 करोड़ से ₹157.12 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग और नकली GST बिलिंग रैकेट का मामला है, जो हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (जहां अरोड़ा पहले CMD थे) से जुड़ा है, जिसमें फर्जी एक्सपोर्ट और शेल कंपनियां शामिल हैं. AAP ने इन आरोपों को BJP की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर खारिज कर दिया है.

AP के 40 उम्मीदवारों की पूरी सूची

क्र. सं. विधानसभा क्षेत्र उम्मीदवार का नाम 1 बटाला अमनशेर सिंह (शेरी कलसी) 2 अजनाला कुलदीप सिंह धालीवाल 3 अमृतसर साउथ डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर 4 तरनतारन हरमीत सिंह संधू 5 खेमकरण सरवन सिंह धुन 6 नकोदर इंदरजीत कौर मान 7 करतारपुर बलकार सिंह 8 दसूहा करमबीर सिंह घुम्मन 9 उर्मर जसवीर सिंह राजा गिल 10 होशियारपुर ब्रम शंकर शर्मा जिम्पा 11 चब्बेवाल ईशांक कुमार चब्बेवाल 12 गढ़शंकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी 13 बलाचौर संतोष कटारिया 14 रूपनगर दिनेश चड्ढा 15 एस.ए.एस. नगर कुलवंत सिंह 16 फतेहगढ़ साहिब लखबीर सिंह राय 17 अमलोह गुरिंदर सिंह गैरी वड़िंग 18 समराला जगतार सिंह दयालपुरा 19 लुधियाना ईस्ट दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला 20 आत्म नगर कुलवंत सिंह सिद्धू 21 लुधियाना सेंट्रल अशोक पराशर पप्पी 22 लुधियाना वेस्ट संजीव अरोड़ा 23 लुधियाना नॉर्थ चौधरी मदन लाल बग्गा 24 पायल मनविंदर सिंह ग्यासपुरा 25 निहाल सिंह वाला मनजीत सिंह बिलासपुर 26 बाघा पुराना अमृतपाल सिंह सुखानंद 27 मोगा डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा 28 धरमकोट देविंदर जीत सिंह लाडी ढोस 29 जलालाबाद जगदीप कंबोज गोल्डी 30 फाजिल्का नरेंद्रपाल सिंह सवना 31 मुक्तसर जगदीप सिंह काका बराड़ 32 कोटकपूरा कुलतार सिंह संधवां 33 जैतो अमोलक सिंह 34 तलवंडी साबो बलजिंदर कौर 35 सरदूलगढ़ गुरप्रीत सिंह बनावाली 36 भदौड़ लभ सिंह उगोके 37 महल कलां कुलवंत सिंह पंडोरी 38 अमरगढ़ जसवंत सिंह गज्जन माजरा 39 धुरी भगवंत मान 40 पटियाला अजीतपाल सिंह कोहली

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कब होंगे चुनाव

चुनाव 2027 की शुरुआत में होने हैं, और फरवरी-मार्च के आसपास वोटिंग होने की उम्मीद है. 117 सदस्यों वाली पंजाब असेंबली का पांच साल का टर्म 16 मार्च, 2027 को खत्म हो रहा है. इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वोटिंग शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है. 117 सदस्यों वाली पंजाब असेंबली में AAP के 95 MLA हैं.