Parliament Monsoon Session 2025: ‘हर भारतीय को मुफ्त AI टूल सब्सक्रिप्शन दिया जाना चाहिए…’ जाने मोदी सरकार से किसने कर दी ये मांग?

Parliament Monsoon Session 2025: 20 अगस्त (बुधवार) को संसद में, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने मांग की कि सरकार प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लाउड और अन्य जैसे उन्नत जनरेटिव एआई उपकरणों तक मुफ्त पहुँच सुनिश्चित करे।

August 20, 2025

Parliament Monsoon Session 2025: 20 अगस्त (बुधवार) को संसद में, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने मांग की कि सरकार प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लाउड और अन्य जैसे उन्नत जनरेटिव एआई उपकरणों तक मुफ्त पहुँच सुनिश्चित करे। चड्ढा ने तर्क दिया कि जिस तरह इंटरनेट और स्मार्टफोन ने देश में क्रांति ला दी है, उसी तरह अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाया जाए तो यह अगला बड़ा समतामूलक बन सकता है।

और देशों के दिए उदाहरण

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं पर प्रकाश डालते हुए, चड्ढा ने संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और चीन जैसे देशों का हवाला दिया, जहाँ सरकारें पहले से ही अपने लोगों के लिए एआई उपकरणों तक मुफ्त पहुँच प्रदान कर रही हैं या राज्य समर्थित विकल्प तैयार कर रही हैं। उन्होंने भारत से इस तकनीकी दौड़ में पीछे न रहने का आग्रह किया।

एआई बड़े सपने देखने का एक अवसर : राघव चड्ढा

एआई को “केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का एक अवसर” बताते हुए, चड्ढा ने जीवन बदलने की इसकी क्षमता पर ज़ोर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसान, छात्र, छोटे व्यवसाय के मालिक और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी एआई-संचालित समाधानों से लाभान्वित हो सकते हैं जो समय बचाते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं।

एआई से दक्षता में होगी वृद्धि  

चड्ढा ने ज़ोर देकर कहा कि एआई तक पहुँच से दक्षता में वृद्धि हो सकती है, नागरिकों को ज्ञान से सशक्त बनाया जा सकता है और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। उन्होंने कहा, “एआई भारत की उत्पादकता बढ़ाने और कीमती समय बचाने में मदद करेगा।” उन्होंने सरकार से एआई उपकरणों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने को एक राष्ट्रीय मिशन बनाने का आग्रह किया।

