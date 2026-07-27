AAP ने अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी! धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब पंजाब के शिक्षा मंत्री को छोड़ना पड़ेगा कुर्सी?

पेपर लीक को लेकर छात्रों के बढ़ते विरोध के दबाव में, धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया; इसके बाद पंजाब में भी पेपर लीक का मुद्दा गरमा गया है. फ़ार्मेसी ऑफ़िसर परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल की खबरों के बाद भगवंत मान सरकार मुश्किलों का सामना कर रही है. आम आदमी पार्टी (AAP), जिसने पहले पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़ अभियान चलाया था, अब खुद मुश्किल स्थिति में है.

विपक्षी पार्टियों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. हालांकि बैंस ने कहा है कि वह इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन करते हुए कहा है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक जैसी नहीं थी. आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब में पहले से कोई लीक या अधिकारियों की मिलीभगत नहीं थी; बल्कि यह नकल की एक कोशिश थी जिसे परीक्षा के दौरान ही पकड़ लिया गया और नाकाम कर दिया गया. इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग को खारिज कर दिया है.

पंजाब में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में CJP

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामले पर एक अहम बयान दिया है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस मुद्दे से निपटने के लिए रणनीति बना रही है. उन्होंने बताया कि पिछले विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जा रही है और जल्द ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी. दिपके ने कहा, ‘हम जल्द ही अपनी भविष्य की रणनीति की घोषणा करेंगे. जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन अभी खत्म हुआ है; कृपया हमें कुछ समय दें.’ इससे संकेत मिलता है कि संगठन अब आने वाले मुद्दों के लिए रणनीति बनाने में व्यस्त है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद से ही BJP ने पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग शुरू कर दी है. कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य में पेपर लीक का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है. राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी पेपर लीक के मुद्दे पर पंजाब में अभियान शुरू करने का संकेत दिया है. संबंधित मंत्री के इस्तीफ़े के लिए AAP सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से वह सड़कों पर उतर आए हैं.

विपक्ष ने AAP के खिलाफ मोर्चा खोला

सोमवार को फरीदकोट की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा, जब यूथ अकाली दल और स्टूडेंट्स ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया (SOI) से जुड़े सैकड़ों लोगों ने यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के इस्तीफ़े की मांग की. चंडीगढ़ में, BJP के छात्र संगठन ABVP ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके और पंजाब यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन करके आंदोलन को तेज़ करने का फ़ैसला किया है.

पंजाब में चार सालों के दौरान पेपर लीक के छह मामले सामने आए हैं:

नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा (मई 2022): PPSC की इस परीक्षा में अंतर-राज्यीय ब्लूटूथ गिरोह का खुलासा हुआ था, जिसके बाद परिणाम प्रभावित हुए थे. PSEB 12वीं अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा (फरवरी 2023): पेपर लीक होने के कारण ऐन वक्त पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी. PSTET परीक्षा (मार्च 2023): प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय उत्तरों को बोल्ड अक्षरों में छापने की लापरवाही के कारण परीक्षा रद्द हुई थी. PPSC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा (जून 2024): गड़बड़ी के दावों के बाद आंतरिक जांच कराई गई थी. PSSSB ग्रुप B ऑफिसर परीक्षा: बठिंडा केंद्र से असामान्य रूप से अधिक सफलता दर मिलने के बाद विजिलेंस जांच बिठाई गई थी. फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा (जुलाई 2026): ताजा पेन-कैमरा और ब्लूटूथ नकल गिरोह का मामला.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग तेज़ हो गई है.

AAP ने पहले नैतिक आधार पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की थी; अब पंजाब में भी वही पैमाना लागू होना चाहिए. परीक्षा और भर्ती घोटालों से प्रभावित विभागों के मंत्रियों को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए. NEET परीक्षा लीक को लेकर पहले दबाव में रहे BJP नेताओं ने—प्रधान के इस्तीफ़े के बाद—AAP पर पंजाब के युवाओं के साथ धोखा करने और पेपर लीक होने देने का आरोप लगाया है. उन्होंने AAP पर चुनिंदा मुद्दों पर सक्रियता दिखाने (राष्ट्रीय स्तर के लीक की आलोचना करना लेकिन पंजाब के मामले में चुप रहना) का आरोप लगाया और उसी के अनुसार मांगें उठाईं.