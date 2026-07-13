Home > देश > ‘आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हैं!’, एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री; AIMIM नेता ने किया पलटवार

‘आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हैं!’, एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री; AIMIM नेता ने किया पलटवार

Nitesh Rane on Aamir Khan Wedding: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने हाल ही में गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की. इस बात को लेकर महाराष्ट्र के भाजपा मंत्री नितेश राणे ने एक्टर की शादी पर सवाल उठाते हुए इसे लव जिहाद कहा है. उनकी इस टिप्पणी पर AIMIM नेता ने पलटवार किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 13, 2026 11:47:01 AM IST

आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री नितेश राणे
आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री नितेश राणे


महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसे लव जिहाद का उदाहरण माना जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने हिंदू समुदाय से अपील करते हुए कहा कि ऐसे मशहूर हस्तियों का समर्थन करने से पहले सोच-समझकर फैसला करना चाहिए. इस टिप्पणी के आने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व सदस्य और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि अगर आमिर खान तीन शादी कर रहे हैं तो तुम चार कर लो. 

नितेश राणे ने क्या कहा?

नितेश राणे ने अहिल्यानगर जिले के शिरडी में पीटीआई से बातचीत में आमिर खान की तीसरी शादी पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘जब मशहूर हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं, तो हिंदू समाज को इस पर विचार करना चाहिए. यह मेरी राय है. लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर कौन है? क्या आमिर खान नहीं बन रहे हैं? जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें ऐसे अभिनेताओं को बड़ा नाम देने से पहले सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए.’ उन्होंने आगे कहा, ‘हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं.’ 

You Might Be Interested In

वारिस पठान ने नितेश राणे को दिया जवाब

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने नितेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आमिर खान से जलन है, इसलिए वे इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘अगर आमिर खान ने तीन शादियां की हैं, तो आप चार कर लीजिए. आपको कौन रोक रहा है? आपको इससे जलन क्यों हो रही है?’

वारिस पठान ने आगे कहा कि आमिर खान की शादी में उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी पहली और दूसरी पत्नी, बेटे-बेटी, दामाद और करीबी दोस्त शामिल थे, मौजूद थे. उन्होंने कहा कि इस समारोह पर किसी और ने आपत्ति नहीं जताई, केवल नितेश राणे ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं.

कब की आमिर खान ने तीसरी शादी?

अभिनेता आमिर खान ने 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने पाली हिल आवास पर एक निजी समारोह में वेलनेस और ब्यूटी प्रोफेशनल गौरी स्प्रैट से शादी कर ली. यह आमिर खान की तीसरी शादी है. अभिनेता इससे पहले रीना दत्ता से शादी की थी, जो 1986 से 2002 तक चली. फिर उन्होंने फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की, जो 2005 से 2021 तक चली थी.

यह खबर भी पढ़ें: इश्क ने चलवाई गोली! लड़की बनी प्रेमी के जान की दुश्मन, प्रेमिका ने जैसे ही कहा कि ये ‘वही’ है बंदूकबाज ने मार दी गोली

Tags: aamir khannitesh rane
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026

किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?

July 12, 2026

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026
‘आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हैं!’, एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री; AIMIM नेता ने किया पलटवार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हैं!’, एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री; AIMIM नेता ने किया पलटवार
‘आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हैं!’, एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री; AIMIM नेता ने किया पलटवार
‘आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हैं!’, एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री; AIMIM नेता ने किया पलटवार
‘आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हैं!’, एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री; AIMIM नेता ने किया पलटवार