‘आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हैं!’, एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के बीजेपी मंत्री; AIMIM नेता ने किया पलटवार

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसे लव जिहाद का उदाहरण माना जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने हिंदू समुदाय से अपील करते हुए कहा कि ऐसे मशहूर हस्तियों का समर्थन करने से पहले सोच-समझकर फैसला करना चाहिए. इस टिप्पणी के आने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व सदस्य और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि अगर आमिर खान तीन शादी कर रहे हैं तो तुम चार कर लो.

नितेश राणे ने क्या कहा?

नितेश राणे ने अहिल्यानगर जिले के शिरडी में पीटीआई से बातचीत में आमिर खान की तीसरी शादी पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘जब मशहूर हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं, तो हिंदू समाज को इस पर विचार करना चाहिए. यह मेरी राय है. लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर कौन है? क्या आमिर खान नहीं बन रहे हैं? जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें ऐसे अभिनेताओं को बड़ा नाम देने से पहले सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए.’ उन्होंने आगे कहा, ‘हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं.’

वारिस पठान ने नितेश राणे को दिया जवाब

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने नितेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आमिर खान से जलन है, इसलिए वे इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘अगर आमिर खान ने तीन शादियां की हैं, तो आप चार कर लीजिए. आपको कौन रोक रहा है? आपको इससे जलन क्यों हो रही है?’

वारिस पठान ने आगे कहा कि आमिर खान की शादी में उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी पहली और दूसरी पत्नी, बेटे-बेटी, दामाद और करीबी दोस्त शामिल थे, मौजूद थे. उन्होंने कहा कि इस समारोह पर किसी और ने आपत्ति नहीं जताई, केवल नितेश राणे ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं.

Mumbai, Maharashtra: Reacting to Minister Nitesh Rane’s statement calling actor Aamir Khan the ‘brand ambassador of Love Jihad’ over his third marriage, AIMIM spokesperson Waris Pathan says, “If Aamir Khan has married three times, then you go ahead and marry four times. Who is… pic.twitter.com/EikdDXB8Vv — IANS (@ians_india) July 12, 2026

कब की आमिर खान ने तीसरी शादी?

अभिनेता आमिर खान ने 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने पाली हिल आवास पर एक निजी समारोह में वेलनेस और ब्यूटी प्रोफेशनल गौरी स्प्रैट से शादी कर ली. यह आमिर खान की तीसरी शादी है. अभिनेता इससे पहले रीना दत्ता से शादी की थी, जो 1986 से 2002 तक चली. फिर उन्होंने फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की, जो 2005 से 2021 तक चली थी.

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