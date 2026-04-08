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Aaj Ka Mausam 8 April 2026: कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम, गरजेंगे बादल या निकलेगी धूप, जानें नोएडा से लखनऊ का हाल

Today's Weather 8 April 2026: आज यूपी के शहरों में कैसा रहेगा मौसम, गरजेंगे बादल या निकलेगी कड़ाके ती धूप... आइए जानते हैं कि आज कैसा रहेगा मौसम-

By: sanskritij jaipuria | Published: April 8, 2026 5:55:41 AM IST

Aaj Ka Mausam 8 April 2026: कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम, गरजेंगे बादल या निकलेगी धूप, जानें नोएडा से लखनऊ का हाल


Aaj Ka Mausam 8 April 2026: आज 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कई मेन शहरों नोएडा, लखनऊ, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर और प्रयागराज में मौसम अचानक करवट ले सकता है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं. तापमान 27°C से 31°C के बीच रहने की संभावना है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मौसम अस्थिर बना रहेगा.

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नोएडा, आगरा और कानपुर में बादलों के बीच रुक-रुककर बारिश और थंडरशॉवर हो सकता है. वहीं लखनऊ और प्रयागराज में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है. मेरठ और गाजियाबाद में भी बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इन सभी शहरों में हवा की रफ्तार 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे अचानक मौसम बिगड़ सकता है.

 सावधानी बरतना क्यों है जरूरी

मौसम में ये बदलाव जहां एक ओर राहत देगा, वहीं कुछ जोखिम भी साथ लाएगा. तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि जैसी स्थितियां खतरा बढ़ा सकती हैं. ऐसे में खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या कमजोर संरचनाओं के पास खड़े होने से बचना चाहिए. वाहन चलाते समय फिसलन और कम दृश्यता का ध्यान रखें और बच्चों व बुजुर्गों को बेवजह बाहर निकलने से रोकें. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी सुरक्षित रखना जरूरी है.

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 राहत के साथ बढ़ेगी उमस

बारिश और बादलों के कारण तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जिससे मौसम सुहावना लग सकता है. हालांकि, नमी का स्तर 70% से 90% तक पहुंच सकता है, जिससे उमस और चिपचिपाहट बढ़ेगी. यानी गर्मी से राहत के बावजूद हल्की असहजता महसूस हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल के बाद आसमान साफ होने लगेगा और तापमान में तेजी से इजाफा होगा. 10 से 12 अप्रैल के बीच तापमान 34°C से 36°C तक पहुंच सकता है. यानी 8 अप्रैल की बारिश के बाद एक बार फिर तेज गर्मी लौटने की पूरी संभावना है.

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Tags: Aaj Ka MausamTodays Weather 8 April 2026
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