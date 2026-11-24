Today Weather Update: ठंड का मौसम आ गया है. दिल्ली से लेकर बिहार तक के लोगों की कंपकंपी छूट गई है. IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से बिहार तक ठंड और कोहरे के डबल अटैक का अलर्ट जारी किया है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-NCR में भी इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा, सोमवार को सफदरजंग में मिनिमम टेम्परेचर गिरकर 11.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया. मौसम विभाग ने मंगलवार को टेम्परेचर में गिरावट का अनुमान लगाया है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ जाएगी. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है.

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

दिल्ली-NCR में अब ठंड बढ़ती जा रही है. बता दें कि राजधानी में मंगलवार की शुरुआत हल्के कोहरे और धुंध के साथ हुई. वहीं सुबह 6:30 बजे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रिकॉर्ड किया गया, जिसमें ह्यूमिडिटी 75 परसेंट रही. मौसम विभाग का कहना है कि जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, आसमान साफ ​​होगा और धूप निकलेगी.

कैसा रहेगा यूपी का मौसम

वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोहरा अभी और बढ़ेगा. बता दें कि मंगलवार सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि, आज मौसम काफी हद तक सूखा रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

राजस्थान वालों की छूटेगी कंपकंपी

राजस्थान में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. माउंट आबू में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जहां ओस जम गई है. सीकर, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पूरे राज्य में टेम्परेचर 11 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, मौसम सूखा रहेगा.

पंजाब और हरियाणा का मौसम

पंजाब और हरियाणा में ठंड बढ़ गई है. पंजाब में टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में 11 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह विज़िबिलिटी 50 से 100 मीटर तक गिर सकती है. ड्राइवरों को फॉग लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

जम्मू और कश्मीर का हाल

कश्मीर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई. श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि शोपियां में यह 3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में रात का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है. दिन में धूप रहेगी, लेकिन सुबह और शाम कड़ाके की ठंड होगी.

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