Aaj Ka Mausam: क्या आसमान से बरसेंगी राहत की बूंदें? दिल्ली में प्रदूषण से मिलेगी निजात; 15 राज्यों में तेज बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

Today Weather | Delhi Pollution: दिवाली के अगले दिन ही प्रदूषण ने देश का बुरा हाल कर दिया है. लगातार बढ़ रहे प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है. वहीं दिल्ली से लेकर हरियाणा तक का AQI 400 पार हो गया है. वहीं अब इंतजार है तो एक अच्छी बारिश का. अब देखना ये है कि आई का मौसम दिल्ली से लेकर यूपी तक का कैसा रहने वाला है. क्या बारिश होगी या प्रदूषण की ये परत यूं ही बरकरार रहेगी. जैसा की आप सभी जानते हैं कि सर्दियां आ गई हैं. इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पूर्व अरब सागर और उससे सटे केरल तट पर बना एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन मौसम पर असर डाल रहा है. 15 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. चलिए जान लेते हैं आज किन-किन राज्यों में बारिश होने के आसार है?

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इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, आज यानी 9 नवंबर को इन राज्यों में तेज बारिश होने के आसार हैं:

दिल्ली



उत्तर प्रदेश



बिहार



राजस्थान



मध्य प्रदेश



उत्तराखंड



हिमाचल प्रदेश



तमिलनाडु



केरल



कर्नाटक



आंध्र प्रदेश



उत्तराखंड



पश्चिम बंगाल



सिक्किम



अरुणाचल प्रदेश

दिल्ली में होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यानी 9 नवंबर को बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है. IMD के मुताबिक, आज दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश का कैसा रहेगा हाल

वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि मेरठ, मथुरा, कानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, मऊ, संत कबीर नगर, सीतापुर, पीलीभीत और सोनभद्र में भारी बारिश होने का अनुमान है. हवाएं 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं

बिहार का मौसम

गया, जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, जमुई, कैमूर, वैशाली, दरभंगा, पूर्णिया, लखीसराय और किशनगंज में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. हवाएं 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं.

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