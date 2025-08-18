Aaj Ka Mausam: भारी बारिश के बाद अब आसमान से बरसेगी आग, बरसात से मिलेगा छुटकारा लेकिन…IMD ने जारी की चेतावनी

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर थमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि, बादल की आंख मिचौली जारी है। जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, अगर देश के अन्य राज्यों की बात करें तो, पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। अब मानसून के सक्रिय होने से बारिश की संभावना कम हो गई है। हालांकि, पहाड़ी इलाकों में बादल फटने का डर अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को बेवजह घरों से बाहर निकलने से मना किया है।
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
आपको जानकारी के लिए बता दें कि, 18 अगस्त 2025 से दिल्ली में बारिश की संभावना थोड़ी कम है। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि, देर शाम तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में यमुना का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। वहीं, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम साफ होने लगा है। बीते दिन नोएडा में बारिश दर्ज की गई।
उत्तर प्रदेश-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?
18 अगस्त 2025 से उत्तर प्रदेश में मानसून थोड़ा कम सक्रिय होने लगेगा। इस वजह से बारिश में भी थोड़ी रुकावट आ सकती है। वहीं, 19-20 अगस्त को भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इससे एक बार फिर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में 18 अगस्त 2025 से मौसम बिगड़ने की संभावना है। चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल में लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। राज्य के सिर्फ एक जिले कांगड़ा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है।