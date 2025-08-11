Home > देश > Aaj Ka Mausam: अभी और सितम ढाएगी बारिश, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी किया ऐसा अलर्ट, सुन फटी रह जाएंगी आंखें

Aaj Ka Mausam: अभी और सितम ढाएगी बारिश, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी किया ऐसा अलर्ट, सुन फटी रह जाएंगी आंखें

Weather Update Today: मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं, पूर्वी मध्य भारत से सटे उत्तरी इलाकों में 13-16 अगस्त 2025 के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 11, 2025 07:48:00 IST

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: देशभर में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में शनिवार को लगातार हुई बारिश के बाद बादलों का साया आज भी छाया हुआ है। देशभर में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से देश कई राज्यों में बाढ़ के हालात भी पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं, पूर्वी मध्य भारत से सटे उत्तरी इलाकों में 13-16 अगस्त 2025 के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली के मौसम की बात करें तो, दिल्ली में 2 दिन लगातार बारिश के बाद रविवार (10 अगस्त, 2025) को तेज धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार 11 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज के साथ मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। दोपहर के समय कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

Delhi-NCR Weather: लुका छुपी खेल रहे बादल, क्या आज भी Delhi-NCR को भिगोने का है इरादा? जानिए मौसम विभाग का अनुमान

पहाड़ों में भारी बारिश का कहर

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो बारिश का सबसे ज्यादा कहर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टूट रहा है। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थरों के दरकने की जानकारी सामने आ रही है। इन दिनों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए लोगों को फिसलन वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश

पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी 11-13 अगस्त 2025 तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी 11-14 अगस्त 2025 के बीच ऐसे ही हालात बने रहने की उम्मीद है। 12 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश में और 12 व 13 अगस्त को असम-मेघालय के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना रहेगी।

UP Rain: आज तो UP में दिखेगा बादलों का आतंक! मौसम विभाग ने कर डाली ऐसी भविष्यवाणी, बैठे बैठे छूट जाएगी कंपकंपी

