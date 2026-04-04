Home > देश > Aaj Ka Mausam 4 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam 4 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam 4 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में 3 अप्रैल की शाम अचानक मौसम बदल गया, जहां तेज धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश ने तापमान गिरा दिया और मौसम सुहावना बना दिया. 4 अप्रैल के लिए IMD ने तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 4 और 5 अप्रैल को बारिश के आसार हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 4, 2026 6:52:03 AM IST

Aaj Ka Mausam 4 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अपने शहर का हाल


Aaj Ka Mausam 4 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में 3 अप्रैल की देर शाम मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों को चौंका दिया. शाम होते-होते आसमान में घने बादल छा गए और देखते ही देखते तेज धूल भरी आंधी चलने लगी. इसके बाद कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और पूरे क्षेत्र का मौसम सुहावना हो गया. रातभर चली ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी और अप्रैल की शुरुआत राहत भरी महसूस हुई.

आज के लिए येलो अलर्ट जारी

इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 4 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट भारी बारिश के लिए नहीं, बल्कि तेज हवाओं और धूल भरी आंधी को लेकर है. मौसम विभाग के अनुसार आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे धूल भरी आंधी के हालात बनेंगे. इसके बाद कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है, जिससे मौसम और ठंडा बना रह सकता है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 4 और 5 अप्रैल को दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. लगातार बदलते मौसम के कारण लोगों को उमस, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से राहत मिली है. आज अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

6 अप्रैल को मौसम रहेगा सामान्य

6 अप्रैल को मौसम कुछ हद तक सामान्य हो जाएगा. इस दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की धूप भी निकल सकती है, लेकिन बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं जताई गई है. तापमान में भी खास बदलाव नहीं होगा और स्थिति स्थिर बनी रहेगी. इसके बाद 7 और 8 अप्रैल को एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है. इन दिनों में बादल छाने के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी और मौसम फिर से सुहावना हो जाएगा. हालांकि 9 अप्रैल को लेकर फिलहाल बारिश का कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है और उस दिन केवल बादल रहने की संभावना है. 

शहरों का तापमान

शहर अधिकतम/न्यूनतम तापमान AQI
दिल्ली 29°C / 19°C 89
नोएडा 29°C / 19°C 107
गाजियाबाद 29°C / 18°C 123
गुरुग्राम 29°C / 18°C 73
ग्रेटर नोएडा 29°C / 19°C 112
फरीदाबाद 29°C / 17°C 132

गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यह बदलाव फिलहाल लोगों के लिए राहत लेकर आया है और आने वाले कुछ दिनों तक आंधी और हल्की बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से राहत बनी रहेगी.

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Tags: aaj ka mausam 4 april 2026delhi ncr weather
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