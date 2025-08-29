Home > देश > Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी

Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी

Today Weather: दिल्ली-एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक बादल गरजने लगे हैं और भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है ।

Published By: Heena Khan
Published: August 29, 2025 07:30:51 IST

aaj ka mausam
aaj ka mausam

Today Weather Update: दिल्ली-एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक बादल गरजने लगे हैं और भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है । वहीँ इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा है। इतना ही नहीं इस दौरान, यूपी और बिहार के लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि ओडिशा में तूफानी बारिश का खतरा सिर पर है। चलिए जान लेते हैं आज देशभर का हाल कैसा रहने वाला है।

दिल्ली में झमाझम होगी बारिश 

राजधानी दिल्ली में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीँ, राजधानी के कई इलाकों में एक बार फिर उमस काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो 10 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार, आज दिल्ली के छतरपुर, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट, वसंत विहार, वसंत कुंज, हौज खास, मालवीय नगर, महरौली में बादल बरस सकते हैं। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है।

जानिए पहाड़ी इलाकों का हाल 

वहीँ सबसे ज्यादा खराब हालत पहाड़ी इलाकों की बताई जा रही है। वहीँ पहाड़ों में आज मौसम काफी खराब रहने वाला है। वहीँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ उत्तराखंड में कल यानी 29 अगस्त को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इतना ही नहीं इस दौरान हिमाचल के कांगड़ा, ऊना, मंडी और सिरमौर जिलों में भी कल भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह मानने की जरूरत है।

PM Modi In Japan: जापान दौरे पर PM Modi, जानिए क्या है विदेश जाने का मकसद?

उत्तर प्रदेश का कैसा रहेगा मौसम 

उत्तर प्रदेश में आज बारिश पर ब्रेक लगने की संभावना है, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। कई जिलों में हल्की उमस भरी गर्मी महसूस की जा सकती है। हालाँकि, यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। आईएमडी के अनुसार, 1-2 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

बिहार में होगी बूंदाबांदी 

आज बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग, पटना के अनुसार, यह स्थिति 1 सितंबर तक बनी रह सकती है। हालांकि, 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और यातायात प्रभावित हो सकता है।

Aaj Ki Taza Khabar Live: जापान पहुंचे PM Modi, Jammu-Kashmir में फिर मची तबाही

Tags: Aaj Ka Mausamweather news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी
Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी
Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी
Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?