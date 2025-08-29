Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी

Today Weather Update: दिल्ली-एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक बादल गरजने लगे हैं और भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है । वहीँ इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा है। इतना ही नहीं इस दौरान, यूपी और बिहार के लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि ओडिशा में तूफानी बारिश का खतरा सिर पर है। चलिए जान लेते हैं आज देशभर का हाल कैसा रहने वाला है।

दिल्ली में झमाझम होगी बारिश

राजधानी दिल्ली में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीँ, राजधानी के कई इलाकों में एक बार फिर उमस काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो 10 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार, आज दिल्ली के छतरपुर, द्वारका, पालम, आईजीआई एयरपोर्ट, वसंत विहार, वसंत कुंज, हौज खास, मालवीय नगर, महरौली में बादल बरस सकते हैं। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है।

जानिए पहाड़ी इलाकों का हाल

वहीँ सबसे ज्यादा खराब हालत पहाड़ी इलाकों की बताई जा रही है। वहीँ पहाड़ों में आज मौसम काफी खराब रहने वाला है। वहीँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीँ उत्तराखंड में कल यानी 29 अगस्त को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इतना ही नहीं इस दौरान हिमाचल के कांगड़ा, ऊना, मंडी और सिरमौर जिलों में भी कल भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह मानने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश का कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में आज बारिश पर ब्रेक लगने की संभावना है, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। कई जिलों में हल्की उमस भरी गर्मी महसूस की जा सकती है। हालाँकि, यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। आईएमडी के अनुसार, 1-2 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

बिहार में होगी बूंदाबांदी

आज बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग, पटना के अनुसार, यह स्थिति 1 सितंबर तक बनी रह सकती है। हालांकि, 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और यातायात प्रभावित हो सकता है।

