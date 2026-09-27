Aaj Ka Mausam 27 September: यूपी-बिहार समेत 15 राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

Aaj Ka Mausam 27 September: देश के कई हिस्सों में 27 सितंबर को बारिश और आंधी-तूफान जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 8 घंटों में लगभग 15 राज्यों में बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की भी भविष्यवाणी की गई है, उत्तर-पश्चिम भारत में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के अलावा राजस्थान में भी मौसम में बदलाव की संभावना है. रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के और तेज होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली में भी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.

27 सितंबर को उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की भी आंशका है.

बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में भी रविवार को मौसम खराब रहने की संभावना है और राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है. पूर्वी भारत में जारी बारिश का असर बिहार के कुछ इलाकों में भी महसूस किया जा सकता है. मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की संभावना भी जताई है. बारिश के साथ तेज हवाओं के भी चलने की संभावना है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में 27 सितंबर को बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 27 सितंबर को दिल्ली में बारिश होने की संभावना है. 27 सितंबर को सुबह से दोपहर के बीच हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में आंधी-तूफान की उम्मीद है.

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हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना

रविवार (27 सितंबर, 2026) को हिमाचल प्रदेश में मौसम की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. 27 सितंबर को कई इलाकों में बारिश के साथ आंधी और तेज हवाओं के चलने की संभावना है. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 28 सितंबर को भी भारी बारिश का अनुमान है.

राजस्थान में भी बारिश के आसार

27 सितंबर से राजस्थान में मौसम की स्थितियों में बदलाव की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, 27 से 29 सितंबर के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी की गतिविधियां हो सकती हैं. 27 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में तेज हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि, पूरे राजस्थान में एक जैसी बारिश नहीं होगी. पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की उम्मीद है.

जम्मू कश्मीर में कैसा रहेगा मौसम?

जम्मू कश्मीर में रविवार को मौसम में बड़े बदलाव के मुकाबले अगले 2 दिनों में गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. मौसम विभाग के अनुसार, 28 और 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में आंधी और तेज हवाओं जैसी स्थितियां बन सकती हैं. हालांकि, 27 सितंबर को राज्य में व्यापक बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन मौसम अस्थिर रह सकता है.

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