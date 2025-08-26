Aaj Ka Mausam: पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक… कैसा रहेगा अगले 2 दिनों का मौसम?

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: देश के अलग-अलग राज्यों में मानसून की वजह से एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। पिछले 2 दिनों से शुरू हुई बारिश आज भी जारी रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी के ज्यादातार हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। अगले 48 घंटों में बारिश की तीव्रता और फैलाव बढ़ने की संभावना है।

अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी बारिश

निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान दिल्ली में रुक-रुक कर मध्यम बारिश होगी। देर शाम या रात में कुछ जगहों पर तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। इस पूरे हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही, नम पूर्वी हवाएं सक्रिय रहेंगी और तापमान को नियंत्रण में रखेंगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस महीने के बाकी दिनों में भी बादल छाए रहेंगे, मध्यम हवाएँ चलेंगी और रुक-रुक कर बारिश होगी।

देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

इन राज्यों में अगले 24 घंटों में होगी बारिश

एजेंसी के अनुमान के मुताबिक, अगले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।