Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगी मानसून की बारिश, देश के इन राज्यों में सितम बनकर बरसेगा बादल; IMD ने जारी किया अलर्ट

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: देशभर में मानसून की बारिश का दौर जारी है। केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। जानकारी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा, मौसम विभाग ने राजस्थान के दक्षिणी इलाके में 26 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही, गुजरात में 29 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान में आज बारिश की संभावना है।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में कल हुई भारी बारिश के बाद भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, आज रविवार को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा 27 अगस्त तक जारी पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ लगातार बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। तो वहीं, दिल्ली के तापमान की बात करें तो, दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो, यहां कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अब उमस से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आज और कल यानी 25 अगस्त को यूपी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में मानसून की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक बिहार के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज कैमूर, औरंगाबाद, गयाजी और नवादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी है।