Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश-बिहार तक… आज होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Aaj Ka Mausam: आज 23 अगस्त है, अगस्त महीने में भी देश के अधिकतर राज्यों में मानूसन की बारिश का दौर जारी है। अगर दिल्ली की बात करें तो, दिल्ली में कल दोपहर भारी बारिश हुई, लेकिन वो कुछ देर के लिए थी। इसके अलावा, देश के अन्य राज्यों की बात करें तो, महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक पूरे देश में मानसूनी बारिश जारी है। असम, मणिपुर समेत कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं।

मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी

मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की संभावना जताई है। आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के साथ-साथ गुजरात में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ अगले 7 दिनों तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली के मौसम की बात करें तो, दिल्ली-एनसीआर में कभी-कभी बारिश हो रही है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में दिन में भारी बारिश हुई। राजधानी और आसपास के इलाकों में दिन में भारी बारिश जारी है। हालांकि, दोपहर के समय आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। लेकिन छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, कहीं भी लगातार बारिश देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 27 तारीख तक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश के लोग भी पिछले एक हफ्ते से भीषण गर्मी और उमस से दो चार हो रहा है। हालांकि, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले तीन दिनों में यूपी के लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 25 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बारिश से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में भी लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आज बिहार के कई इलाकों में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 अगस्त यानी आज बिहार में भारी बारिश की प्रबल संभावना है। हालांकि, एक तरफ यह बारिश लोगों को उमस से राहत दे सकती है, वहीं दूसरी तरफ निचले इलाकों में जलभराव और शहरी इलाकों में बाढ़ की समस्या पैदा हो सकती है।