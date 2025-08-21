Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमा है बारिश का सितम, अगले हफ्ते मौसम लेगी खतरनाक करवट, IMD ने जारी की चेतावनी

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोगों की हालत खराब हो गई है। हालांकि, ज्यादातार हिस्सों में हल्की बारिश हुई, लेकिन ये बारिश काफी नहीं थी। कभी-कभी ये भी देखा गया है कि, बारिश से बाद उमस भरी गर्मी और बढ़ जाती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त में दिल्ली में बारिश का मुख्य कारण मानसून की कम दबाव वाली रेखा है। फिलहाल यह रेखा दक्षिण में है, दिल्ली से दूर। हालांकि, आने वाले दिनों में इसके उत्तर की ओर बढ़ने और दिल्ली-एनसीआर में बारिश बढ़ने की संभावना है।

दिल्ली में कब होगी बारिश?

निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 22 से 26 अगस्त 2025 के बीच रुक-रुक कर मध्यम बारिश होगी। 23, 24 और 25 अगस्त को बारिश ज्यादा तेज हो सकती है। खासकर रविवार (24 अगस्त, 2025) को भारी बारिश की संभावना है। अगर हम अगस्त महीने की बात करें तो दिल्ली में अगस्त में अब तक 259.7 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य 226.8 मिमी से ज्यादा है। इस आगामी बारिश के दौर में अगस्त का आंकड़ा 300 मिमी के करीब पहुंच सकता है।

आने-वाले समय में होने वाली बारिश की वजह से दिल्ली-एनसीआर का मौसम सुहाना हो जाएगा। दिन का तापमान गिरकर लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सप्ताहांत पर दिल्ली के लोगों को लंबे इंतजार के बाद सुहावने मौसम का तोहफा मिल सकता है।

देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहा मौसम?

देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोंकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, पूर्वी विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, ओडिशा के उत्तरी तटीय इलाकों, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी असम में हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश दर्ज की गई।पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम?

अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश संभव है। कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।

छत्तीसगढ़, विदर्भ, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि तमिलनाडु, रायलसीमा और लक्षद्वीप में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है।