Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का सितम! मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी की रूह कंपा देने वाली चेतावनी

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में कुछ दिनों से बारिश का नामोंनिशान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि, आसमान में छाए बादल लोगों का मुंह चिढ़ा रहे है। इसके अलावा, अगर देश की बात करें तो, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। 19 अगस्त 2025 की दोपहर तक दक्षिणी ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट तक भारी बारिश हो सकती है। मध्य भारत में मानसून कई दिनों तक सक्रिय रहने वाला है। वहीं, यूपी-बिहार में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर के पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो, तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग जरूर परेशान हो गए हैं, इसके अलावा, पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 19 अगस्त 2025 को कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बादल फटने से तबाही मची है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि, राज्य में बादल फटने के कारण कई लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।

इन राज्यों में भी होगी बारिश

पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 20-24 अगस्त 2025 के बीच नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण में 18-19 अगस्त 2025 तक भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में भी 19-20 अगस्त 2025 के बीच भारी बारिश की संभावना है।