Kal Ka Mausam 18 August 2026:  दिल्ली-यूपी और बिहार समेत 25 राज्यों में IMD का अलर्ट, नोट करें कहां-कहां चलेगी आंधी; कहां गिरेंगे ओले

Kal Ka Mausam 18 August 2026: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने से देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश की रफ्तार थम सी गई है. पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों के साथ पर्वतीय इलाकों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में तेज बारिश बुरा हाल है. पिछले एक महीनों के दौरान जम्मू-कश्मीर समेत कई अन्य इलाकों में भूस्खलन के चलते बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुक है और करोड़ों की सरकारी और गैरसरकारी संपत्ति का नुकसान हो चुका है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में मंगलवार (18 अगस्त, 2025) को झमाझम बारिश का अलर्ट जारी है. ऐसे में लोगों को मौसम के मिजाज के हिसाब से सतर्कता बरते की सलाह दी गई है. कुछ जगहों पर 65 KM की रफ्तार से तेज हवा चलने का खतरा है. बारिश के साथ पहाड़ी राज्यों में ओले गिरने का भी अलर्ट है.

कहां-कहां होगी बारिश?

IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों तक मॉनसून एक्टिव होने से मंगलवार को भारी से अति बारिश होगी. IMD के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर के अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख,यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु समेत 25 प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है.

दिल्ली, यूपी और बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

मॉनसून के एक्टिव रहने के बावजूद सोमवार को बारिश का नजारा देखने को नहीं मिला. मंगलवार की बात करें तो दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में सुबह हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. मंगलवार को मध्यम या तेज बारिश का अलर्ट नहीं है. यूपी की बात करें तो गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ समेत पूर्वांचल के जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी में गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, समेत कई जिलों में भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. यूपी से सटे बिहार की राजधानी पटना के अलावा आरा, गया, भागलपुर मुजफ्फरपुर, कटिहार समेत कई इलाकों में भी भारी हो सकती है. बिहार के बगल के राज्य झारखंड में भी बारिश की चेतावनी है.

हरियाणा-पंजाब और राजस्थान में क्या होगी बारिश?

राजस्थान में मॉनसून का असर हैं. ऐसे में मंगलवार को राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से भारी बारिश के साथ 45-50 KM की रफ्तार से आंधी संभावना है. मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को पंजाब और हरियाणा में मॉनसून सक्रिय है. IMD के मुताबिक, मंगलवार को दोनों राज्यों के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछेक जगहों पर भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.

पहाड़ी पर झमाझम बारिश का अलर्ट

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अलावा हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर, चंबा, सिरमौर और सोलन में भारी बारिश हो सकती है. इसके चलते भूस्खलन का भी अलर्ट है. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश होने की चेतावनी है.