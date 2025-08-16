Aaj Ka Mausam: बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम, इन राज्यों में जमकर बरसेगी बदरा, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: देशभर में मौसम लगातार बदल रहा है। हर क्षेत्र में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। इन राज्यों में बारिश फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब मानसून के एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की संभावना प्रबल हो गई है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर एक नया सिस्टम विकसित हो रहा है। कम दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक फिर से भारी बारिश शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। IMD ने कुछ इलाकों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। IMD ने शनिवार 16 अगस्त 2025 को गोवा और कोंकण क्षेत्र के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 7 दिनों तक गोवा के साथ-साथ महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में 17 और 18 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनमें से कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम शांत बना हुआ था। मानसून की गति भी धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर मौसमी सक्रियता बढ़ने का अनुमान है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

बंगाल की खाड़ी में एक नए सिस्टम के विकसित होने के कारण दक्षिणी ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। धीरे-धीरे आगे बढ़ने पर इसके और मजबूत होने की संभावना है। इसके चलते ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक इसका असर पड़ने वाला है। इसके प्रभाव से मानसून मजबूत होगा और लगातार बारिश होगी।

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड और विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।