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Aaj Ka Mausam 15 June: दिल्ली से राजस्थान तक मौसम का यू-टर्न, इन राज्यों में आंधी- बारिश का अलर्ट

Aaj Ka Mausam 15 June: देशभर में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और 19 राज्यों को कवर कर चुका है. कई राज्यों में बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस बनी रहने की संभावना है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 15, 2026 10:45:57 AM IST

aaj ka mausam 15 june - AI
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Aaj Ka Mausam 15 June: देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 4 जून से 15 जून के बीच ये 19 राज्यों तक पहुंच चुका है. जिन राज्यों में अभी मानसून नहीं पहुंचा है, वहां प्री-मानसून गतिविधियां जारी हैं. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 48 घंटों के भीतर मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा, जबकि 5 जुलाई तक ये पूरे उत्तर-पश्चिम भारत को कवर कर लेगा. इसके बाद करीब दो महीने तक मानसून एक्टिव रहने की संभावना है.

 इन राज्यों में पहुंच चुका है मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने अब तक केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय को कवर कर लिया है. वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मानसून की एंट्री अगले कुछ दिनों में होने की उम्मीद है.

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 आज कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट

IMD ने उत्तर प्रदेश के 21 शहरों में तेज आंधी और तूफान की चेतावनी जारी की है. यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर समेत कई क्षेत्रों में अगले चार दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. बिहार के 12 जिलों में भी आज आंधी-तूफान की आशंका बनी हुई है.

 16 जून: पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना

16 जून को बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. बिहार के कुछ हिस्सों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी गरज-चमक के साथ वर्षा के आसार हैं.

दिल्ली में 20 जून तक बदलता रहेगा मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश के कारण मौसम सुहावना रहा. बीते दिन अधिकतम तापमान में करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और ये 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने शाम के समय तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है. 19 जून तक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 20 जून को भी हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

Tags: Aaj Ka Mausam 15 Junedelhi ncr weather forecastIMD weather forecast
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