Home > देश > Aaj Ka Mausam: टॉप गियर में सरपट दौड़ रहा मानसून, 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में आसमान से कहर बनकर टूटेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Aaj Ka Mausam: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 14, 15, 16 और 20 अगस्त 2025 के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ के चलते भारी बारिश हो सकती है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 14, 2025 08:27:56 IST

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: दिल्ली में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में एक बार फिर सुबह से रूक-रूककर भारी बारिश हो रही है। एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है तो वहीं, दूसरी तरफ रूक-रूककर  बारिश से जगह-जगह जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि, सुबह-सुबह बारिश होने से स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

फिर से रंग बदल रहा मानसून

देश में मानसून ने एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मानूसन का ये रंगत देख हर कोई हैरान और परेशान है। रक्षाबंधन के बाद सुबह बारिश और दोपहर में धूप ने अलग ही तेवर दिखाए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 14, 15, 16 और 20 अगस्त 2025 के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ के चलते भारी बारिश हो सकती है। इससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। आइए जानते हैं किन राज्यों में भारी बारिश होगी।

14 अगस्त से शुरू होगी मूसलाधार बारिश

IMD के मुताबिक, 14-20 अगस्त तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में रेड अलर्ट है। भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर में भी रेड अलर्ट जारी है, जहां गंगा और घाघरा नदी उफान पर हैं। बिहार के भागलपुर और सुपौल में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम और मेघालय में भी भारी बारिश की आशंका है और रेड अलर्ट जारी है। दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

20 अगस्त के बाद बदलेगा मौसम

20 अगस्त तक बारिश की तीव्रता कम हो सकती है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन केरल और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बिहार और ओडिशा में हल्की बारिश होगी, लेकिन बाढ़ का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इससे पहले, ओडिशा, झारखंड और असम में ऑरेंज अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में तूफान की संभावना के कारण बारिश तेज होगी। उत्तराखंड और हिमाचल में हल्की बारिश होगी, लेकिन भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी।

Tags: Aaj Ka MausamAaj Ka Mausam Kaisa RahegaToday Weather Update
