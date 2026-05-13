Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज! देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम?

Aaj Ka Mausam 13 May 2026: आज मई महीने की 13 तारीख है. इस महीने का पहला पखवाड़ा लगभग खत्म होने वाला है. एक बार फिर गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है. हालांकि, कुछ राज्यों में बारिश और सर्द हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है. दिल्ली की बात करें तो यहां आसमान में बादल छाते हैं. लेकिन लोगों को बारिश नसीब नहीं होता है. देश के 17 शहरों में पारे का लगातार ऊपर चढ़ना इस संकट को और भी गंभीर बना रहा है.

मंगलवार को देश भर के 17 शहरों में तापमान 44°C के पार चला गया. बाड़मेर में तो पारा 50°C के आंकड़े को छूने के बेहद करीब पहुंच गया है. जिसके बाद बारिश से राहत मिलने की लोगों की उम्मीदें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि इस साल मॉनसून अपने तय समय से कुछ पहले ही दस्तक दे सकता है.

दिल्ली वालों को निराशा लगी हाथ

बारिश के मामले में दिल्ली वालों को निराशा ही हाथ लगी है. जानकारी के अनुसार, 11 से 13 मई तक गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की आशंका को देखते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया था. लेकिन इन तीनों ही दिनों में मौसम पूरी तरह साफ बना रहा और गर्मी अपनी पूरी शिद्दत के साथ लोगों को सताती रही. हालांकि, मौसम विभाग ने आज के लिए हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया है.

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पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

देश के अलग-अलग पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 12 से 14 मई के बीच और हिमाचल प्रदेश में 12 से 16 मई के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ जगहों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है.

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

छत्तीसगढ़ में 13 मई से 16 मई के बीच गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं (जिनकी गति 40–50 km/h तक पहुंच सकती है) के साथ, कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. झारखंड और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 13 से 18 मई तक और बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में 13 मई से 16 मई तक गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं (जिनकी गति 40–60 km/h तक पहुंच सकती है) के साथ, कहीं-कहीं से लेकर व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. बिहार में 13 मई को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (जिनकी गति 50–60 km/h के बीच रहेगी और झोंके 70 km/h तक पहुँच सकते हैं) चलने की संभावना है.

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