Home > देश > Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का तांडव! 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बता दी पूरी डिटेल

Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का तांडव! 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बता दी पूरी डिटेल

Aaj Ka Mausam: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज यानी 13 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 14 से 16 अगस्त के बीच, मानसून की ट्रफ रेखा दिल्ली से होकर गुजरेगी, जिससे बारिश की तीव्रता और दायरा दोनों बढ़ जाएगा।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 13, 2025 08:15:50 IST

Aaj Ka Mausam (आज का मौसम)
Aaj Ka Mausam (आज का मौसम)

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार रात को हुई बारिश के बाद दिनभर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। भारत के उत्तरी राज्यों में रुक-रुक कर बारिश जारी है। दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो अगस्त महीने में आमतौर पर औसतन 226.8 मिमी बारिश होती है। इस साल अब तक 164 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, यानी महीने के मध्य से पहले ही आधा आंकड़ा पार हो गया है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना है और सप्ताह के अंत तक इसके 200 मिमी के आंकड़े को छूने का अनुमान है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया तंत्र

निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह तंत्र आने वाले दिनों में पूर्वी हवाओं को मजबूत करेगा, जिससे पूरे सिंधु-गंगा के मैदान में नमी बढ़ेगी। इसके चलते दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में मानसून की द्रोणिका भी सक्रिय हो सकती है और बारिश में तेजी ला सकती है।

Delhi Ka Mausam: पतंगबाजों का मजा होगा किरकिरा, Delhi-NCR में होगी ऐसी बारिश, आजादी के जश्न पर स्विमिंग पूल बनेगी राजधानी

दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज यानी 13 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 14 से 16 अगस्त के बीच, मानसून की ट्रफ रेखा दिल्ली से होकर गुजरेगी, जिससे बारिश की तीव्रता और दायरा दोनों बढ़ जाएगा। 17 से 21 अगस्त के बीच, यह ट्रफ रेखा दिल्ली के दक्षिण में स्थानांतरित हो जाएगी, जिससे बारिश कम और छिटपुट होगी। इस पूरे समय के दौरान, दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा।

देश भर में हुई भारी बारिश

पिछले 24 घंटों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश हुई। उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई।

UP Ka Mausam: रॉकेट की स्पीड से होगी बारिश! बरेली से लेकर पीलीभीत तक, UP के 44 जिलों में बादल दिखाएंगे असली रूप

अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम में बारिश की संभावना है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: जिला कांग्रेस कमेटियों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी

Tags: Aaj Ka Mausamhome-hero-pos-2Today Weather UpdateToday Weather Update in Hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025
Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का तांडव! 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बता दी पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का तांडव! 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बता दी पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का तांडव! 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बता दी पूरी डिटेल
Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का तांडव! 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बता दी पूरी डिटेल
Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का तांडव! 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बता दी पूरी डिटेल
Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का तांडव! 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बता दी पूरी डिटेल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?