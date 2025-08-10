Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमेगा बारिश का तांडव! बिहार से लेकर हिमाचल-उत्तराखंड तक…आसमान से आफत बनकर बरसेगा बादल, IMD ने दी सख्त चेतावनी

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: शनिवार (9 अगस्त, 2025) को दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जुलाई में हुई बारिश की भरपाई अगस्त में मानसून करने के मूड में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में भारी बारिश हो रही है। इस बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। लेकिन जलभराव ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। इस रक्षाबंधन पर लोगों ने करीब 10 घंटे तक बारिश देखी। आज भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर बूंदाबांदी हो रही है।

अगले 7 दिनों तक भारी बारिश

मौसम विभाग की मानें तो अगले 7 दिनों तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में मानसून के रौद्र रूप में दिखने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी रहेगा। इन दोनों राज्यों में इस पूरे हफ्ते बारिश का दौर जारी रहेगा। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

वहीं अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो बादल फटने से कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन भी हो सकता है। ऐसे में अगले एक हफ्ते तक इन पहाड़ी राज्यों की यात्रा से बचना ही बेहतर होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में अभी नहीं थमेगी बारिश

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो रविवार को दिन भर काले बादल छाए रहेंगे। इस दौरान रुक-रुक कर बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि, इसकी गति शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से कम रहने की संभावना है। सोमवार को भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम में हल्की बारिश के आसार हैं।

यूपी में होगी भारी बारिश

यूपी में आज भी बारिश जारी रह सकती है। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 10, 12 और 15 अगस्त को पश्चिमी यूपी में भारी बारिश हो सकती है। खासकर आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, शामली, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में इस दौरान भारी बारिश हो सकती है।

बिहार में भी होगी भारी बारिश

बिहार में आज से 13 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को पसीने से तरबतर गर्मी से राहत मिलेगी। भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना होगा और उफनती नदियों और नालों के किनारे जाने से बचना होगा।