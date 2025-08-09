Home > देश > Aaj Ka Mausam: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान! भाई-बहन के पवित्र त्योहार में फूट-फूटकर रो रहा आसमान

Aaj Ka Mausam: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान! भाई-बहन के पवित्र त्योहार में फूट-फूटकर रो रहा आसमान

Aaj Ka Mausam: देश भर में लगातार 8वें दिन बारिश सामान्य से कम रही है। इसके साथ ही 1 जून से 7 अगस्त तक औसत वर्षा 115% से घटकर 102% रह गई है। अगले 4 दिनों में बारिश का स्तर और कम हो सकता है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 9, 2025 08:31:42 IST

Aaj Ka Mausam (आज का मौसम)
Aaj Ka Mausam (आज का मौसम)

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: दिल्ली-एनसीआर में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। कई दिनों के ब्रेक के बाद बारिश ने पूरी दिल्ली में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो, अगस्त की शुरुआत में अच्छी गति पकड़ने के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के कई हिस्सों में कमजोर पड़ गया है और ‘मानसून में रुकावट’ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति आमतौर पर अगस्त में होती है। देश भर में लगातार 8वें दिन बारिश सामान्य से कम रही है। इसके साथ ही 1 जून से 7 अगस्त तक औसत वर्षा 115% से घटकर 102% रह गई है। अगले 4 दिनों में बारिश का स्तर और कम हो सकता है।

पश्चिम और मध्य भारत में सूखा

निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। दक्षिण भारत में, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों, रायलसीमा, केरल और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की बारिश हुई। वहीं, पूर्वोत्तर भारत, जो आमतौर पर सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र होता है, में भी बारिश की कमी देखी जा रही है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है।

Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली-एनसीआर में हो रही मूसलाधार बारिश से थम गया तेज रफ्तार शहर, जगह-जगह हुआ जलभराव

नए सिस्टम से मौसम में होगा ये बदलाव

अगस्त में मानसून का ‘ब्रेक’ आना आम बात है, जो आमतौर पर 10 दिनों तक रहता है। समुद्र की स्थिति के आधार पर यह कभी छोटा और कभी लंबा हो सकता है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक नए मौसम सिस्टम का बनना जरूरी है। 13 अगस्त के आसपास एक नया सिस्टम बनने की संभावना है, जो मानसून को फिर से सक्रिय करेगा।

देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो तेलंगाना में मध्यम से भारी बारिश हुई। दक्षिणी छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। जम्मू-कश्मीर, मराठवाड़ा और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

UP Weather Today: आज भीग जाएगा पूरा UP, Lucknow से लेकर Ghaziabad तक होगी ऐसी बारिश…बह जाएंगी नदियां

आज मौसम कैसा रहेगा?

एजेंसी ने आज के मौसम का भी अनुमान लगाया है। स्काईमेट के अनुसार, अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तेलंगाना और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। दिल्ली-एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश की संभावना है।

इसी तरह, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है।

Delhi Heavy Rain: वादा था कब का अब जाकर आए… Delhi में हो रही तेज रफ्तार वाली बारिश, जानिए आज दिनभर कैसा रहेगा मौसम

Tags: Aaj Ka MausamToday Weather UpdateToday Weather Update in Hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025
Aaj Ka Mausam: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान! भाई-बहन के पवित्र त्योहार में फूट-फूटकर रो रहा आसमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aaj Ka Mausam: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान! भाई-बहन के पवित्र त्योहार में फूट-फूटकर रो रहा आसमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Mausam: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान! भाई-बहन के पवित्र त्योहार में फूट-फूटकर रो रहा आसमान
Aaj Ka Mausam: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान! भाई-बहन के पवित्र त्योहार में फूट-फूटकर रो रहा आसमान
Aaj Ka Mausam: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान! भाई-बहन के पवित्र त्योहार में फूट-फूटकर रो रहा आसमान
Aaj Ka Mausam: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान! भाई-बहन के पवित्र त्योहार में फूट-फूटकर रो रहा आसमान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?