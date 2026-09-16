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Aaditya Thackeray: न मैं कभी उनसे मिला और न ही उन्हें… दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी

Aaditya Thackeray Statement: दिशा सालियान के पिता की ओर से लगाए गए आरोपों और FIR में आदित्य ठाकरे समेत कुछ चर्चित नामों की भूमिका की जांच किए जाने की खबरों ने राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है. इसी बीच अब शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने 16 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा.

By: Shristi S | Published: September 16, 2026 9:56:58 PM IST

दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी
दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी


Aaditya Thackeray on Disha Salian Case: महाराष्ट्र की राजनीति में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. करीब 6 साल पुराने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने जांच शुरू कर दी है और 13 सितंबर को FIR दर्ज की गई. इसके बाद दिशा सालियान के पिता की ओर से लगाए गए आरोपों और FIR में आदित्य ठाकरे समेत कुछ चर्चित नामों की भूमिका की जांच किए जाने की खबरों ने राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है. इसी बीच अब शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने 16 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा. 

आदित्य ठाकरे ने क्या कहा?

आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर कहा कि चलिए, शोर-शराबे को खत्म करते हैं और एक बार फिर फैक्ट्स पर बात करते हैं: मैं दिशा सालियन से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूं. इस दुखद केस से मेरा नाम लगातार जोड़ना, लगभग 6 साल से कुछ लोगों द्वारा साफ पॉलिटिकल और पर्सनल मकसद से, बिना सबूत के, कैरेक्टर एसेसिनेशन की एक जानबूझकर की गई कोशिश है.

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बिना किसी सबूत और सच्चाई के, अपने फायदे के लिए चलाया जा रहा लगातार बदनाम करने का कैंपेन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. ज़ोर-शोर से टीवी पर होने वाली बहस और मीडिया ट्रायल फैक्ट्स नहीं बदलते. ऑफिशियल री-इन्वेस्टिगेशन को बिना किसी गलत इरादे वाले ध्यान भटकाने और पॉलिटिकल मकसद से कैरेक्टर एसेसिनेशन के आगे बढ़ने दें.

एक बार फिर, उन कुछ लोगों के लिए, जो यह सोचते हैं कि पॉलिटिकल तौर पर इस्तेमाल की जा रही ऐसी गलत कोशिशें हमें सच्चाई और साथी नागरिकों के लिए लड़ने से रोकेंगी, एक फेल स्ट्रेटेजी है. हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे और उसके लिए लड़ेंगे.

Tags: Aaditya ThackerayDisha Salian Case
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