Home > देश > गंदी वीडियो दिखाकर छूता था प्राइवेट पार्ट, बच्चियों के साथ टीचर ने किया ऐसा कांड, ठनका परिवारवालों का माथा, फिर बुरी तरह की कुटाई: Video

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के कौशांबी ज़िले से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। इस खबर ने पूरे इलाके में बवाल मचा दिया है। इस घटना में एक स्कूल के मास्टर पर कई घिनौने आरोप लगे हैं, जिसके बाद लोगों ने उसे बुरी तरह धो डाला, वहीँ उसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

Published By: Heena Khan
Published: August 7, 2025 12:36:41 IST

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के कौशांबी ज़िले से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। इस खबर ने पूरे इलाके में बवाल मचा दिया है। इस घटना में एक स्कूल के मास्टर पर कई घिनौने आरोप लगे हैं, जिसके बाद लोगों ने उसे बुरी तरह धो डाला, वहीँ उसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं जब मास्टर की पिटाई हो रही थी तो लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वहीँ अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

बच्चियों के छूता था प्राइवेट पार्ट 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह घटना कौशांबी जिले के मंडनपुर थाना क्षेत्र के सरसवा विकास खंड स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय और खेरवा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की बताई जा रही है।  वहीँ इस दौरान छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, स मास्टर का नाम नंदलाल सिंह बताया जा रहा है। छात्राओं का कहना है कि, नंदलाल सिंह लंबे समय से सरकारी लैपटॉप पर अश्लील वीडियो सर्च करता था और फिर उन्हें कक्षा में लड़कियों को दिखाता था। छात्राओं ने यह भी बताया कि हेडमास्टर उनके गुप्तांगों को छूता था। जब छात्राएँ इसका विरोध करतीं, तो वो उन्हें पीटता और धमकाता था।

परिवारवालों ने किया वो हाल 

वहीँ लंबे समय से छात्राएं मास्टर की धमकी से डर रहीं थी। वहीँ फिर जैसे तैसे हिम्मत करके छात्राओं ने अपने घर में हर एक बात बता दी। यह सुनकर परिवार के होश उड़ गए। वहीँ सोमवार यानी 4 अगस्त को परिवार स्कूल पहुँचा और प्रधानाध्यापक के खिलाफ हंगामा कर दिया। लोगों ने नंदलाल को ज़मीन पर पटक-पटक कर बुरी तरह पीटा। पिटाई की जानकारी मिलने पर परिवार ने मंझनपुर थाने में प्रधानाध्यापक के खिलाफ तहरीर दी।

