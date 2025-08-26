Home > देश > अंटार्कटिका के नीचे छिपी है जन्नत…सफेद पहाड़ियां, खूबसूरत नजारा देख खो बैठेंगे होश; महान वैज्ञानिकों की खोज

Antarctica News: क्या आपने सुना है कि समुन्द्र के नीचे भी एक अलग दुनिया बस्ती है। आज हम आपको बताएंगे कि ये कोई झूठ नहीं है। असल में ऐसा ही कि समुन्द्र के नीचे भी एक अलग ही दुनिया बस्ती है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। जी हाँ इसके नीचे भी बर्फ की एक अलग दुनिया बसी हुई है।

Published By: Heena Khan
Published: August 26, 2025 09:33:56 IST

antarctica under water view
antarctica under water view

Antarctica Underwater Valleys: क्या आपने सुना है कि समुन्द्र के नीचे भी एक अलग दुनिया बस्ती है। आज हम आपको बताएंगे कि ये कोई झूठ नहीं है। असल में ऐसा ही कि समुन्द्र के नीचे भी एक अलग ही दुनिया बस्ती है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। जी हाँ इसके नीचे भी बर्फ की एक अलग दुनिया बसी हुई है। आपको बता दें, यहाँ कई किलोमीटर ऊँचे पहाड़ और गहरी घाटियाँ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि, अगर यह समुन्द्र के ऊपर नजर आती, तो इसकी खूबसूरत घाटियाँ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करतीं। चलिए जान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस दुनिया पर क्या खोज की है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अंटार्कटिका में शोधकर्ताओं ने बर्फ के नीचे समुद्र के अंदर 300 जल घाटियों की खोज की है। इनमें से कुछ 4,000 मीटर (13,123 फीट) तक गहरी हैं।

जानिए क्या बोले वैज्ञानिक 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयरलैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क और स्पेन के बार्सिलोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले बाथिमेट्रिक डेटा का उपयोग करके छिपी हुई घाटियों की खोज की है। उनके निष्कर्ष मरीन जियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के पृथ्वी विज्ञान संकाय में समुद्री भूविज्ञान पर शोध करने वाले समूह के डेविड एम्बलास ने कहा, “हमने जिन पानी के नीचे की घाटियों का विश्लेषण किया है, उनमें से कुछ की गहराई 4,000 मीटर से भी ज़्यादा है।

कितना खूबसूरत है नजारा 

अंटार्कटिका में अपनी स्थिति के आधार पर सभी घाटियाँ एक जैसी नहीं होतीं। पूर्व की घाटियाँ अधिक जटिल और शाखाओं वाली होती हैं, जो अक्सर एक विशिष्ट U-आकार के अनुप्रस्थ काट वाली कई घाटियों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में फैली होती हैं। पश्चिम के पर्वत छोटे और अधिक ढलान वाले होते हैं।शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर से पुरानी है क्योंकि इसका विकास लंबे समय में हुआ है।

