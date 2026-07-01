Home > क्राइम > कातिल हसीना के माता-पिता के साथ नाच रहा था एक महीने पहले केतन, फिर बदला मंजर; मौत ने खेला खेल

कातिल हसीना के माता-पिता के साथ नाच रहा था एक महीने पहले केतन, फिर बदला मंजर; मौत ने खेला खेल

वीडियो में मौजूद सभी लोग गाने में झूमते नजर आ रहे है... जिस गाने के बोल 'बस आज की रात है, जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां'. मासूम केतन को क्या पता था कि यह गाना सचमुच उसकी जिंदगी का आखिरी गाना बन जाएगा

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 1, 2026 6:38:34 PM IST

'बस आज की रात है, जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां
'बस आज की रात है, जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां


Ketan Viral Video: पुणे में संपन्न हुए एक पारिवारिक समारोह का पुराना वीडियो सामने आ रहा है. इसमें केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के परिवार के सदस्यों के साथ नाचते-झूमते नजर आ रहे है. यह वीडियो 7 मई का बताया जा रहा है. वीडियो में 26 साल का केतन रिश्तेदारों के साथ जश्न मनाते और खुशियां बांटते नजर आ रहे है. गायिका रीतू शर्मा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो सांझा किया, जिसमें उन्होनें परफार्म किया था. 
रीतू शर्मा ने मंगलवार रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो वीडियो शेयर किए. पहले वीडियो में केतन के पिता विशाल अग्रवाल मशहूर बॉलीवुड गीत ‘यम्मा यम्मा’ गाते हुए नजर आते है. गायिका रीतू भी उनका साथ देती दिखाई देती हैं. 

बस आज की रात है जिंदगी

वीडियो में मौजूद सभी लोग गाने में झूमते नजर आ रहे है… जिस गाने के बोल ‘बस आज की रात है, जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां’. मासूम केतन को क्या पता था कि यह गाना सचमुच उसकी जिंदगी का आखिरी गाना बन जाएगा. वीडियो सांझा करते हुए क्या लिखा गायिका ने वीडियो सांझा करते हुए गायिका रीतू शर्मा ने लिखा है कि 7 मई को हमने इनके परिवार के एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी. 

You Might Be Interested In

वीडियो शेयर करते हुए रीतू शर्मा ने क्या लिखा?

वीडियो शेयर करते हुए गायिका रीतू शर्मा ने लिखा कि 7 मई को हमने इनके परिवार के एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी. आप वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों परिवार कितनी खुशी से कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे. दोनों परिवार बेहद खुश नजर आ रहे थे. हमने केतन को अपनी आंखों से देखा था. वह बहुत मासूम और अच्छा लड़का था. किसे पता था कि इस खूबसूरत इंसान के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाएगा. जिंदगी का यहीं फलसफ़ा है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता वो हो जाता है.

Tags: ketan aggrawalketan aggrawal murder
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कितनी अमीर हैं काव्या मारन?

July 1, 2026

कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी?

July 1, 2026

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026

किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 30, 2026

बिना ज्योतिष के चक्कर काटे, ऐसे मजबूत करें अपने 9...

June 30, 2026

सुकून की नींद के लिए आजमाईए 8 धांसू नुस्खे!

June 30, 2026
कातिल हसीना के माता-पिता के साथ नाच रहा था एक महीने पहले केतन, फिर बदला मंजर; मौत ने खेला खेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कातिल हसीना के माता-पिता के साथ नाच रहा था एक महीने पहले केतन, फिर बदला मंजर; मौत ने खेला खेल
कातिल हसीना के माता-पिता के साथ नाच रहा था एक महीने पहले केतन, फिर बदला मंजर; मौत ने खेला खेल
कातिल हसीना के माता-पिता के साथ नाच रहा था एक महीने पहले केतन, फिर बदला मंजर; मौत ने खेला खेल
कातिल हसीना के माता-पिता के साथ नाच रहा था एक महीने पहले केतन, फिर बदला मंजर; मौत ने खेला खेल