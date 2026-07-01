कातिल हसीना के माता-पिता के साथ नाच रहा था एक महीने पहले केतन, फिर बदला मंजर; मौत ने खेला खेल

Ketan Viral Video: पुणे में संपन्न हुए एक पारिवारिक समारोह का पुराना वीडियो सामने आ रहा है. इसमें केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के परिवार के सदस्यों के साथ नाचते-झूमते नजर आ रहे है. यह वीडियो 7 मई का बताया जा रहा है. वीडियो में 26 साल का केतन रिश्तेदारों के साथ जश्न मनाते और खुशियां बांटते नजर आ रहे है. गायिका रीतू शर्मा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो सांझा किया, जिसमें उन्होनें परफार्म किया था.

रीतू शर्मा ने मंगलवार रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो वीडियो शेयर किए. पहले वीडियो में केतन के पिता विशाल अग्रवाल मशहूर बॉलीवुड गीत ‘यम्मा यम्मा’ गाते हुए नजर आते है. गायिका रीतू भी उनका साथ देती दिखाई देती हैं.

बस आज की रात है जिंदगी

वीडियो में मौजूद सभी लोग गाने में झूमते नजर आ रहे है… जिस गाने के बोल ‘बस आज की रात है, जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां’. मासूम केतन को क्या पता था कि यह गाना सचमुच उसकी जिंदगी का आखिरी गाना बन जाएगा. वीडियो सांझा करते हुए क्या लिखा गायिका ने वीडियो सांझा करते हुए गायिका रीतू शर्मा ने लिखा है कि 7 मई को हमने इनके परिवार के एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी.

वीडियो शेयर करते हुए रीतू शर्मा ने क्या लिखा?

वीडियो शेयर करते हुए गायिका रीतू शर्मा ने लिखा कि 7 मई को हमने इनके परिवार के एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी. आप वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों परिवार कितनी खुशी से कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे. दोनों परिवार बेहद खुश नजर आ रहे थे. हमने केतन को अपनी आंखों से देखा था. वह बहुत मासूम और अच्छा लड़का था. किसे पता था कि इस खूबसूरत इंसान के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाएगा. जिंदगी का यहीं फलसफ़ा है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता वो हो जाता है.