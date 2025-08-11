जो भी मिला उसे चाकू मार दिया, बिहार में 8 लोगों को घायल करने वाले सनकी की भीड़ ने हत्या की, मामला दर्ज

Bihar: ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार देर शाम युवक बाइक से गांव में आया और जो भी उसके सामने आया उस पर धड़ाधड़ चाकू से हमला करता गया। उसने महिला, पुरुष और बच्चों समेत आठ लोगों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

बिहार के छपरा में भीड़ ने एक सनकी युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। यहां तरैया थाना क्षेत्र के डीह छपिया गांव में शनिवार देर संध्या आठ लोगों को चाकू घोंप कर बेरहमी से घायल करने वाले सनकी युवक की ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला। मृतक मशरक तख्त निवासी हरेंद्र तिवारी का पुत्र बिट्टू तिवारी बताया जाता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार देर शाम युवक बाइक से गांव में आया और जो भी उसके सामने आया उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता रहा।

आठ लोग गंभीर रूप से घायल

उसने महिला, पुरुष और बच्चों समेत आठ लोगों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे गांव में डर का माहौल बन गया। डीह छपिया में चाकू लगने से घायल लोगों में सुनैना देवी, अनीता गिरी, सोनू गिरी, उमा कुंवर, सवरिया देवी, नेहा देवी, सुनीता देवी शामिल हैं। पहले लोगों का सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया और फिर छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में दो की हालत बेहद गंभीर है, जिनका छपरा सदर अस्पताल में इलाज किया गया और फिर पीएमसीएच रेफर कर दिया गया।

शव का कराया गया पोस्टमार्टम

छपरा के मशरख से आए एक सनकी युवक द्वारा डीह छपिया गांव में चाकू घोंप कर आठ लोगों को घायल करने को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मशरख निवासी बिट्टू तिवारी की पिटाई कर दी, जिसमें उक्त युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस पहुंची और आरोपी सनकी युवक को घायल अवस्था में तरैया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया।

वहां के डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात ग्रामीण के खिलाफ चाकू से वार कर घायल करने के आरोप में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।