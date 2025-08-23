Grp constable misbehave with lady: ट्रेन में सो रही लड़की के साथ ये काम कर था सिपाही, अचानक उठी तो हाथ जोड़कर रोने लगा, Video सामने आने के बाद मची सनसनी!

Grp constable misbehave with lady: अगर आम जनता की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालने वाले ही उनसे छेड़छाड़ करने लगें, तो सवाल उठना लाज़मी है। जीआरपी कांस्टेबल आशीष गुप्ता पर प्रयागराज एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक लड़की को गलत तरीके से छूने का आरोप लगा है। लड़की रात में अपनी बर्थ पर सो रही थी। उसने उठकर कांस्टेबल का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कांस्टेबल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता नज़र आ रहा है। रेलवे ने उसे निलंबित कर दिया है।

वायरल वीडियो में क्या है?

A lone female passenger travelling on the Prayagraj Express recorded a GRP constable touching her improperly while she slept. After she protested and filmed the incident, a complaint led to his immediate suspension. The occurrence occurred aboard the Delhi–Prayagraj train… pic.twitter.com/MAiFNg9P1n — The Sentinel (@Sentinel_Assam) August 23, 2025

वीडियो में कांस्टेबल लड़की से वीडियो न बनाने की विनती करता है। वह कहता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। इस पर लड़की कहती है कि अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक और लड़की की आवाज़ भी सुनाई देती है। लड़की कांस्टेबल से कहती है, बताओ, यात्रियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ही उन्हें गलत तरीके से छू रहे हो। वीडियो में कांस्टेबल लड़कियों से लगातार माफ़ी मांगता दिख रहा है।

छात्रा प्रयागराज से दिल्ली जा रही थी

छात्रा ने वीडियो बनाकर रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत सही पाए जाने पर कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। यह घटना 13 अगस्त की रात की बताई जा रही है। प्रयागराज में पढ़ने वाली छात्रा प्रयागराज एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। उसने आरोप लगाया कि रात में सोते समय उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर को छू रहा है। जब उसने आँखें खोलीं तो जीआरपी एस्कॉर्ट में तैनात कांस्टेबल उसके सामने खड़ा था।

