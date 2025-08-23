Home > देश > Grp constable misbehave with lady: ट्रेन में सो रही लड़की के साथ ये काम कर था सिपाही, अचानक उठी तो हाथ जोड़कर रोने लगा, Video सामने आने के बाद मची सनसनी!

Grp constable misbehave with lady: ट्रेन में सो रही लड़की के साथ ये काम कर था सिपाही, अचानक उठी तो हाथ जोड़कर रोने लगा, Video सामने आने के बाद मची सनसनी!

Grp constable misbehave with lady: आरपी कांस्टेबल आशीष गुप्ता पर प्रयागराज एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक लड़की को गलत तरीके से छूने का आरोप लगा है। लड़की रात में अपनी बर्थ पर सो रही थी। उसने उठकर कांस्टेबल का वीडियो बना लिया।

Published By: Ashish Rai
Published: August 23, 2025 19:17:00 IST

Grp constable misbehave with lady(प्रयागराज एक्सप्रेस में सिपाही ने युवती के साथ किया छेड़छाड़)
Grp constable misbehave with lady(प्रयागराज एक्सप्रेस में सिपाही ने युवती के साथ किया छेड़छाड़)

Grp constable misbehave with lady: अगर आम जनता की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालने वाले ही उनसे छेड़छाड़ करने लगें, तो सवाल उठना लाज़मी है। जीआरपी कांस्टेबल आशीष गुप्ता पर प्रयागराज एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक लड़की को गलत तरीके से छूने का आरोप लगा है। लड़की रात में अपनी बर्थ पर सो रही थी। उसने उठकर कांस्टेबल का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कांस्टेबल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता नज़र आ रहा है। रेलवे ने उसे निलंबित कर दिया है।

Odisha: सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के दौरान बच्चों के बीच घूमते कुत्ते, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में कांस्टेबल लड़की से वीडियो न बनाने की विनती करता है। वह कहता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। इस पर लड़की कहती है कि अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक और लड़की की आवाज़ भी सुनाई देती है। लड़की कांस्टेबल से कहती है, बताओ, यात्रियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ही उन्हें गलत तरीके से छू रहे हो। वीडियो में कांस्टेबल लड़कियों से लगातार माफ़ी मांगता दिख रहा है।

छात्रा प्रयागराज से दिल्ली जा रही थी

छात्रा ने वीडियो बनाकर रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत सही पाए जाने पर कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। यह घटना 13 अगस्त की रात की बताई जा रही है। प्रयागराज में पढ़ने वाली छात्रा प्रयागराज एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। उसने आरोप लगाया कि रात में सोते समय उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर को छू रहा है। जब उसने आँखें खोलीं तो जीआरपी एस्कॉर्ट में तैनात कांस्टेबल उसके सामने खड़ा था।

Delhi NCR Rain Latest Update: दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम… बारिश से दरिया बना दिल्ली-NCR, ऑफिस से लौट रहे लोगों का बढ़ाया सिरदर्द

Tags: grp constable misbehave with lady
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Grp constable misbehave with lady: ट्रेन में सो रही लड़की के साथ ये काम कर था सिपाही, अचानक उठी तो हाथ जोड़कर रोने लगा, Video सामने आने के बाद मची सनसनी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Grp constable misbehave with lady: ट्रेन में सो रही लड़की के साथ ये काम कर था सिपाही, अचानक उठी तो हाथ जोड़कर रोने लगा, Video सामने आने के बाद मची सनसनी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Grp constable misbehave with lady: ट्रेन में सो रही लड़की के साथ ये काम कर था सिपाही, अचानक उठी तो हाथ जोड़कर रोने लगा, Video सामने आने के बाद मची सनसनी!
Grp constable misbehave with lady: ट्रेन में सो रही लड़की के साथ ये काम कर था सिपाही, अचानक उठी तो हाथ जोड़कर रोने लगा, Video सामने आने के बाद मची सनसनी!
Grp constable misbehave with lady: ट्रेन में सो रही लड़की के साथ ये काम कर था सिपाही, अचानक उठी तो हाथ जोड़कर रोने लगा, Video सामने आने के बाद मची सनसनी!
Grp constable misbehave with lady: ट्रेन में सो रही लड़की के साथ ये काम कर था सिपाही, अचानक उठी तो हाथ जोड़कर रोने लगा, Video सामने आने के बाद मची सनसनी!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?