Fact Check: चाइनीज मिसाइलों ने मार गिराया भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ? दावे को लेकर बड़ा खुलासा

Fact Check : सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख कर हर भारतीय हैरान है। वीडियो भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह है। जिसमें उन्हे ये स्वीकार करते हुए दिखाया गया है कि भारत ने चीनी मिसाइलों के कारण एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खो दी है। वीडियो वायरल होने के बाद से हंगामा मच गया लेकिन अब PIB Fact Check ने इस वीडियो की सच्चाई को सबके सामने लाके रखा है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताया है। वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसमें दिखाई गई क्लिप को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। यह वीडियो दरअसल FICCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) द्वारा 4 जुलाई 2025 को आयोजित एक सम्मेलन का है।

लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने इस कार्यक्रम में भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहीं भी S-400 प्रणाली के नष्ट होने या चीन द्वारा हमले का ज़िक्र नहीं किया। वायरल क्लिप को एडिट करके गलत जानकारी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश को ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, लगाया इतना भयानक टैरिफ, सुन सकपका गए दुनिया भर के कई मुल्क

बता दें यह वीडियो भारतीय सेना की छवि खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी असत्यापित और संदिग्ध वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच कर लें।

An altered video circulating on social media falsely claims that Deputy Chief of Staff Lt Gen. Rahul R. Singh admitted that India lost S-400 air defense system due to Chinese missiles#PIBFactCheck

❌ The video has been digitally manipulated

✅ The original video is from a… pic.twitter.com/rn335i2E4h

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 15, 2025