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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आमिर खान प्रोडक्शन ने की घोषणा, दिखाई जाएगी राष्ट्रपति की जीवन-यात्रा

आमिर खान प्रोडक्शंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक वृत्तचित्र (documentary) बना रहा है, जिसका निर्देशन स्वाति चक्रवर्ती भटकल कर रही हैं. यह फिल्म ओडिशा के एक गांव से राष्ट्रपति भवन तक के उनके सफर को दर्शाएगी और इसके व्यापक महत्व का विश्लेषण करेगी.

By: Shivangi Shukla | Published: June 20, 2026 7:56:00 PM IST

आमिर खान प्रोडक्शंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित फिल्म की घोषणा की है। (फोटो: X/@rashtrapatibhvn)
आमिर खान प्रोडक्शंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित फिल्म की घोषणा की है। (फोटो: X/@rashtrapatibhvn)


हाल ही में आमिर खान प्रोडक्शंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन और सफर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की घोषणा की है, जिसका निर्देशन फिल्म निर्माता और लेखिका स्वाति चक्रवर्ती भटकल करेंगी.

वैरायटी इंडिया के अनुसार , यह वृत्तचित्र ओडिशा के एक छोटे से गांव में अपनी जड़ों से लेकर भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला बनने तक मुर्मू की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाएगा.

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राष्ट्रपति मुर्मू की जीवन-यात्रा पर बनेगी फिल्म 

यह फिल्म मुर्मू के जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों को दर्शाएगी, जिसमें सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने और अंततः राष्ट्रपति पद तक पहुंचने से पहले उनके द्वारा झेली गई व्यक्तिगत त्रासदी, चुनौतियां और असफलताएं शामिल हैं. यह फिल्म सार्वजनिक सेवा में बिताए उनके वर्षों का भी अन्वेषण करेगी. यह डॉक्यूमेंट्री आमिर खान प्रोडक्शंस की वास्तविक जीवन के अनुभवों और सामाजिक परिवर्तन पर आधारित कहानियों को बताने की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाएगी. वर्षों से, इस प्रोडक्शन हाउस ने कई ऐसी परियोजनाओं का समर्थन किया है जो मानवीय कहानियों को उजागर करती हैं और साथ ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर व्यापक चर्चा को प्रोत्साहित करती हैं.

स्वाति चक्रवर्ती करेंगी निर्देशन 

इस प्रोजेक्ट के साथ स्वाति चक्रवर्ती भटकल भी फिर से इस बैनर से जुड़ रही हैं, जिन्होंने इससे पहले आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित 2019 की डॉक्यूमेंट्री एंथोलॉजी ‘रूबरू रोशनी’ का निर्देशन किया था. आमिर खान द्वारा सुनाई गई इस फिल्म में हिंसा, दुख, क्षमा और सुलह की वास्तविक जीवन की कहानियों को दिखाया गया था और इसकी सहानुभूतिपूर्ण और सूक्ष्म कहानी कहने की शैली के लिए इसकी काफी सराहना की गई थी.

बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू के प्रारंभिक जीवन के प्रमुख क्षणों को पुनः जीवंत करने के लिए, वृत्तचित्र के कुछ हिस्सों की शूटिंग कथित तौर पर उनके पैतृक गांव ओडिशा में की गई है. उनके जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाने के लिए स्थानीय कलाकारों को लिया गया है, जबकि फिल्म निर्माता नाटकीय पुनर्निर्माण, अभिलेखीय सामग्री और वास्तविक स्थानों को मिलाकर राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की उम्मीद कर रहे हैं.

Tags: bollywoodentertainmentPresident of India
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