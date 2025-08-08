Home > देश > ‘मौत का ये वीडियो’ बार-बार देखता था 7वीं क्लास का बच्चा, अचानक हुआ कुछ ऐसा…फट गया मां-बाप का कलेजा, पुलिस ने किया भयानक खुलासा

Bengaluru News: बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां सातवीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इसका संबंध लोकप्रिय जापानी वेब सीरीज़ 'डेथ नोट' से हो सकता है।

Published: August 8, 2025 14:56:00 IST

Bengaluru Suicide News: बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां सातवीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इसका संबंध लोकप्रिय जापानी वेब सीरीज़ ‘डेथ नोट’ से हो सकता है। यह घटना 3 अगस्त की रात सीके अच्चुकट्टू इलाके में हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी मौत की परिस्थितियों की जाँच शुरू की।

इस सीरीज़ का दिवाना था नाबालिग

जाँच से पता चला कि नाबालिग इस सीरीज़ का शौकीन था और उसने अपने कमरे में इस सीरीज़ के एक किरदार की तस्वीर बनाई थी। इस जानकारी के आधार पर जाँचकर्ता यह विचार कर रहे हैं कि क्या इस सीरीज़ ने उसके कार्यों को प्रभावित किया होगा। नाबालिग के माता-पिता ने कहा है कि उसे स्कूल या घर में किसी भी ज्ञात परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, और उसके इस कदम के पीछे के सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।

मोबाइल फ़ोन ज़ब्त

पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है और उसने फोरेंसिक जाँच के लिए लड़के का मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया है। 

जापानी वेब सीरीज़ ‘डेथ नोट

बता दें जापानी वेब सीरीज  ‘डेथ नोट’ एक हाई स्कूल के छात्र के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे एक रहस्यमयी नोटबुक, “डेथ नोट” मिलती है। जो उपयोगकर्ता को उस व्यक्ति को मारने की अलौकिक शक्ति प्रदान करती है जिसका नाम इसके पन्नों पर लिखा हो।

यह सीरीज छात्र द्वारा डेथ नोट का इस्तेमाल करके दुनिया भर में उन लोगों का नरसंहार करने के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्हें वह एक अपराध-मुक्त समाज बनाने के लिए अनैतिक मानता है। उसके बाद जापानी पुलिस टास्क फोर्स द्वारा उसे पकड़ने के प्रयासों के इर्द-गिर्द घूमती है।

लोहे के पाइप से लटका मिला 10 साल का लड़का

एक अलग घटना में, 3 अगस्त को दिल्ली के अंबिका विहार कॉलोनी स्थित अपने घर में एक 10 वर्षीय बच्चे का शव लोहे के पाइप से लटका हुआ मिला। दिल्ली पुलिस के अनुसार, बच्चा मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था। मौके से बरामद मोबाइल की जाँच करने पर पता चला कि बच्चा लगभग 10-11 घंटे से उसे देख रहा था। उसने सात घंटे गेम खेला और लगभग चार घंटे यूट्यूब पर सक्रिय रहा। बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन, 31 जुलाई को, भारी बारिश के कारण बच्चा स्कूल नहीं गया था।

