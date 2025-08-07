Home > देश > एक और हिंदू बेटी बनी लव जिहाद का शिकार, कलमा पढ़ाने की थी तैयारी, सिंघम की तरह पहुंची UP पुलिस, फिर जो हुआ…

Love Jihad: उत्तरप्रदेश के देवरिया में हिन्दू नाबालिग लड़की को घर से भगाने के मामले में आरोपी को पुलिस ने मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया है। गौरीबाजार की यह दूसरी घटना है, भाजपा विधायक ने दोनों मामलों को लव जिहाद से जोड़कर पत्र लिखा था, जिससे जांच में तेजी आई।

Published By: Heena Khan
Published: August 7, 2025 11:35:27 IST

Love jihad
Love jihad

Love Jihad: उत्तर प्रदेश के देवरिया में हिन्दू नाबालिग लड़की को उसके घर से भगाने के मामले में पुलिस टीम ने सैनुल को गिरफ्तार किए और लड़की को बरामद कर लिया है।  आपको बता दें कि गौरीबाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला अन्य समुदाय का युवक सैनुल अपने ही गांव की हाईस्कूल की छात्रा को 27 जुलाई को भगा कर ले गया था। इसमें पुलिस केस दर्ज करने के बाद उत्तरप्रदेश के कई जिलों में उसकी तालाश कर रही थी| बताया जा रहा है कि इसकी झांसी में आखरी लोकेशन मिली थी। आरोपी गुजरात में प्राइवेट काम कर चुका है अनुमान लगाया जा रहा था की उससे गुजरात ले गया होगा। लड़की के घर वाले धर्म परिवर्तन व शादी की आशंका जता रहे थे। फिलहाल पुलिस वाले का कहना है की गौरीबाजार के देवगांव के पास मंदिर के पास इसकी गिरफ़्तारी कर लड़की की बरामदगी की गई है।   

पकड़ा गया जल्लाद 

सी ओ रुद्रपुर हरिराम यादव का कहना है की थाना गौरीबाजार देवरिया में दिनांक 28.07.2025 को महिला अपराध से संबंधित मु0अ0सं0 342/2025 पंजीकृत किया गया था, जिसमें अपहरण की गई छात्रा की बरामदगी के लिये टीम का गठन किया गया था, जिसमें अपहरण की गई छात्रा की सुरक्षित बरामदगी कर ली गई है। साथ ही आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, कानूनी कार्यवाही पहले से ही चल रही है। 

UP Love jihad

लगातार हिंदू बेटियों का हो रहा शिकार 

आपको बता दें कि गौरीबाजार थाना क्षेत्र में एक हफ्ते में लगातार दो अलग अलग क्षेत्रो में अन्य जाति के युवकों द्वारा हिन्दू लड़कियों को घर से भगाया गया। CCTV में कैद हुआ पहला मामला 24 जुलाई को हुआ था। समीर अंसारी ने हिन्दू नाबालिग लड़की को बुर्का पहना कर ले जाता दिखाई पड़ा था। इसे पुलिस ने गौरीबाजार से ही 4 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था लेकिन सूत्रों की मानें तो इसकी लोकेशन नेपाल के बुटवल में मिली थी। इन दोनों मामलों को लव जिहाद से जोड़ते हुए देवरिया सदर भाजपा विधायक शलभ मणि ने DGP को चिट्ठी लिखी थी जिसके बाद पुलिस की जांच पड़ताल बहुत तेज हुई और अब दोनों समीर और सैनुल गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया।  

