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‘नागिन का इंतकाम’ 9 साल का मासूम बच्चा बना सांप का निवाला, लोगों ने कहा किसी को नहीं छोड़ेगी

बागपत के बड़ौत स्थित कांशीराम कॉलोनी में नौ वर्षीय अयान की सर्पदंश से मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, उसने शाम को सांप के बच्चे को मारा था.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 6, 2026 2:11:15 PM IST

सांप के काटने से 9 साल के बच्चे की गई जान
सांप के काटने से 9 साल के बच्चे की गई जान


Baghpat Snake Bite: कहा जाता है, सांप का बदला सचमुच अनोखा होता है. हमने सैकड़ो ऐसे उदाहरण और दंतकथाएं सुनी हैं, जिसमें सर्प के द्वारा बदला लेने की बातें जगजाहिर है. इस पर कई फिल्में भी बनी हैं. जैसे कि नागिन, बदला नाग का, जानी दुश्मन आदि. जिसका जीता-जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से देखने को मिला. 

बागपत के बड़ौत स्थित कांशीराम कॉलोनी में नौ वर्षीय अयान की सर्पदंश से मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, उसने शाम को सांप के बच्चे को मारा था. बागपत जनपद के बड़ौत की कांशीराम कॉलोनी में नौ वर्षीय अयान की सर्पदंश से मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. परिजनों का कहना है कि शुक्रवार शाम अयान ने खेलते समय सांप के एक बच्चे को मार दिया था. इसके बाद देर रात घर में सोते समय उसे सांप ने डस लिया. जिसकी वजह से मासूम अयान की मौत हो गई.

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कहां से शुरू हुआ बदला

परिजनों के अनुसार, शुक्रवार शाम अयान मोहल्ले के बच्चों के साथ मैदान में खेल रहा था. इसी दौरान वहां निकले सांप के एक बच्चे को उसने मार दिया. रात में खाना खाने के बाद वह अपने घर में सो गया. परिजनों का कहना हैं, कि देर रात मकान की नाली के रास्ते एक सांप घर में घुस आया और सो रहे अयान को डस लिया. तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

‘नागिन का इंतकाम’ है?

अयान के चाचा इरशाद ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले अयान के पिता नदीम की भी सर्पदंश से मौत हो गई थी. अब बेटे की भी उसी तरह मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना के बाद कॉलोनी में भय का माहौल है. लोग बच्चों को अकेले बाहर भेजने से बच रहे हैं. गांव के लोगों ने इस घटना को ‘नागिन का इंतकाम’ नाम दिया है.

दो साल पहले भी इसी बाबत नदीम की सांप काटने से ही मौत हुई थी. गांव वालों का कहना हैं कि नदीम ने भी अपने जीवन  काल में सांप को मारा था. फिर सांप के काटने पर नदीम और उसके मासूम बेटे की सांप काटने से मौत होने पर ग्रामीणों का यहीं मानना हैं कि यह ‘नागिन का इंतकाम‘ है. 

वन विभाग से अभियान चलाने की मांग

स्थानीय लोगों ने वन विभाग और प्रशासन से क्षेत्र में अभियान चलाकर सांपों को पकड़ने, झाड़ियों की सफाई कराने और लोगों को जागरूक करने की मांग की है. सीएचसी अधीक्षक डॉ. विजय कुमार ने कहा कि सर्पदंश होने पर मरीज को बिना देरी किए तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहिए. समय पर उपचार मिलने से जान बचाई जा सकती है. उन्होंने लोगों से झाड़-फूंक के बजाय चिकित्सकीय उपचार कराने की अपील की है.

नोट: हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता. पाठक इस संदर्भ में स्वंय अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करें. 

Tags: baghpat snake biteuttar pradesh news
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