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Bhiwandi Building Collapse : मुंबई में भरभराकर गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 9 की मौत-कई लोग दबे

Bhiwandi Building Collapse : फिलहाल बचाव कार्य जारी है, शवों को IGM अस्पताल भेज दिया गया है और मज़दूरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

By: JP Yadav | Published: July 31, 2026 12:26:36 PM IST

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Bhiwandi Building Collapse : बारिश ने जहां लोगों के गर्मी और उमस से राहत पहुंचाई है तो हादसों का दौर भी शुरू हो गया है. ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में गुरुवार (30 जुलाई, 2026) की देर रात 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया. इससे मलबे के नीचे करीब 11 लोग दब गए. शुक्रवार सुबह 9 बजे तक बचाव दलों ने कम से कम आठ शव बरामद कर लिए थे और मलबे के नीचे कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है.
 
भिवंडी फ़ायर ब्रिगेड के फ़ायर ऑफ़िसर नितिन चव्हाण ने बताया  कि स्थानीय निवासियों के अनुसार, इमारत में रहने वाले छह लोग और मरम्मत का काम कर रहे 5 मजदूर लापता बताए गए थे. अब तक हमने मलबे से आठ शव बरामद किए हैं. इस बीच आशंका है कि नीचे और भी शव फंसे हो सकते हैं.  

इमारत में थे कुल 48 कमरे

फ़ायर अधिकारियों के अनुसार, भिवंडी के बालाजी नगर, गंगाराम वाडा में स्थित चार मंज़िला कोहिनूर बिल्डिंग को भिवंडी-निज़ामपुर नगर निगम (BNMC) ने पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था. असुरक्षित घोषित होने के बावजूद, घटना के समय मरम्मत का काम चल रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रात 8 बजे से 9 बजे के बीच बिल्डिंग में रहने वालों ने चटकने की तेज़ आवाज़ें सुनीं। खतरा भांपते हुए, स्थानीय लोगों ने कई परिवारों को बिल्डिंग से बाहर निकालने में मदद की। हालांकि, रात 11 बजे से 11:30 बजे के बीच, जब कुछ लोग और वर्कर अंदर ही थे और बाकी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी बिल्डिंग के ‘B विंग’ का एक हिस्सा अचानक ढह गया. इस बिल्डिंग में कुल 48 कमरे थे, और हर मंज़िल पर 12 कमरे थे.

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हादसे के बाद कई लोग लापता

अधिकारियों का मानना ​​है कि मलबे के नीचे अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं. शुरुआती तौर पर लापता बताए गए लोगों में शामजी पाल (46), संतोष पांडे उर्फ ​​मुन्ना (42), मिराज शेख (35) और कई वर्कर शामिल हैं, जिनकी पहचान अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाई है. बिल्डिंग गिरने के तुरंत बाद भिवंडी फायर ब्रिगेड, NDRF और भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की टीमें मौके पर पहुंच गईं. ठाणे कलेक्टर ऑफिस के बयान के मुताबिक, ट्रेंड स्निफर डॉग्स की मदद से खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है. मलबे में दबे लोगों को खोजने और बचाने की कोशिशों के तहत मौके पर दो एम्बुलेंस और एक JCB मशीन तैनात की गई है. 

Tags: mumbai news
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