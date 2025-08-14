Home > देश > Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले शेरों को दिया गया सम्मान, IAF के अधिकारियों समेत जांबाज पायलटों को वीर चक्र, यहां देखें पूरी लिस्ट?

Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले शेरों को दिया गया सम्मान, IAF के अधिकारियों समेत जांबाज पायलटों को वीर चक्र, यहां देखें पूरी लिस्ट?

Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके और बहावलपुर में आतंकवादी समूहों के मुख्यालयों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लड़ाकू पायलटों सहित नौ भारतीय वायु सेना अधिकारियों को भारत के तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 14, 2025 19:44:19 IST

Vir Chakra Winners
Vir Chakra Winners

Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके और बहावलपुर में आतंकवादी समूहों के मुख्यालयों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लड़ाकू पायलटों सहित नौ भारतीय वायु सेना अधिकारियों को भारत के तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय वायुसेना के अधिकारी सम्मानित

सम्मानित होने वाले भारतीय वायु सेना के अधिकारियों में ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा (एससी), ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा, विंग कमांडर जॉय चंद्रा, स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर शामिल हैं।

अधिकारियों को ऑपरेशन के दौरान उनके असाधारण साहस, सटीकता और रणनीतिक कौशल के लिए सम्मानित किया गया। इन सफल हमलों के अलावा, भारतीय वायु सेना ने कथित तौर पर कम से कम छह पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, जिससे मिशन की प्रभावशीलता पर ज़ोर दिया गया।

इनको मिला सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक 

इसके अलावा, चार वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों—वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नरनादेश्वर तिवारी, पश्चिमी वायु सेना कमांडर एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा और डीजी एयर ऑपरेशन्स एयर मार्शल अवधेश भारती—को ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

कुल 26 अधिकारियों और वायुसैनिकों को मिला सम्मान

भारतीय वायु सेना के कुल 26 अधिकारियों और वायुसैनिकों को वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया है। प्राप्तकर्ताओं में पाकिस्तान के भीतर स्थित ठिकानों को निशाना बनाने वाले अभियानों में शामिल लड़ाकू पायलट, साथ ही एस-400 और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों का संचालन करने वाले अधिकारी और कर्मी शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय क्षेत्र पर सभी योजनाबद्ध पाकिस्तानी हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।

इस बीच, 13 अन्य भारतीय वायु सेना अधिकारियों को हमलों को अंजाम देने और भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं में एयर वाइस मार्शल जोसेफ सुआरेस, एवीएम प्रजुअल सिंह और एयर कमोडोर अशोक राज ठाकुर शामिल हैं।

पुरस्कार विजेताओं के कार्यों को राष्ट्र की रक्षा और सीमाओं के पार के खतरों को बेअसर करने में भारतीय वायु सेना कर्मियों के कौशल, बहादुरी और समर्पण का प्रमाण माना गया है। इन अधिकारियों को यह सम्मान राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और कठिन परिस्थितियों में निर्णायक प्रतिक्रिया देने के लिए भारतीय वायु सेना की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Operation Sindoor: पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट हुए ढेर? इस विदेशी विश्लेषक ने दिया जवाब…जाने कैसे दुश्मन की रेंज में होने के बावजूद S-400 ने…

Tags: home-hero-pos-1operation sindoorVir Chakra Winners
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले शेरों को दिया गया सम्मान, IAF के अधिकारियों समेत जांबाज पायलटों को वीर चक्र, यहां देखें पूरी लिस्ट?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले शेरों को दिया गया सम्मान, IAF के अधिकारियों समेत जांबाज पायलटों को वीर चक्र, यहां देखें पूरी लिस्ट?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले शेरों को दिया गया सम्मान, IAF के अधिकारियों समेत जांबाज पायलटों को वीर चक्र, यहां देखें पूरी लिस्ट?
Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले शेरों को दिया गया सम्मान, IAF के अधिकारियों समेत जांबाज पायलटों को वीर चक्र, यहां देखें पूरी लिस्ट?
Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले शेरों को दिया गया सम्मान, IAF के अधिकारियों समेत जांबाज पायलटों को वीर चक्र, यहां देखें पूरी लिस्ट?
Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले शेरों को दिया गया सम्मान, IAF के अधिकारियों समेत जांबाज पायलटों को वीर चक्र, यहां देखें पूरी लिस्ट?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?