Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले शेरों को दिया गया सम्मान, IAF के अधिकारियों समेत जांबाज पायलटों को वीर चक्र, यहां देखें पूरी लिस्ट?

Vir Chakra Winners: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके और बहावलपुर में आतंकवादी समूहों के मुख्यालयों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लड़ाकू पायलटों सहित नौ भारतीय वायु सेना अधिकारियों को भारत के तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय वायुसेना के अधिकारी सम्मानित

सम्मानित होने वाले भारतीय वायु सेना के अधिकारियों में ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा (एससी), ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा, विंग कमांडर जॉय चंद्रा, स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर शामिल हैं।

अधिकारियों को ऑपरेशन के दौरान उनके असाधारण साहस, सटीकता और रणनीतिक कौशल के लिए सम्मानित किया गया। इन सफल हमलों के अलावा, भारतीय वायु सेना ने कथित तौर पर कम से कम छह पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, जिससे मिशन की प्रभावशीलता पर ज़ोर दिया गया।

इनको मिला सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक

इसके अलावा, चार वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों—वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नरनादेश्वर तिवारी, पश्चिमी वायु सेना कमांडर एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा और डीजी एयर ऑपरेशन्स एयर मार्शल अवधेश भारती—को ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

26 officers and airmen of the Indian Air Force awarded the Vayu Sena Medal (Gallantry), including fighter pilots who took part in missions to hit targets inside Pakistan and officers and men operating the S-400 and other air defence systems which foiled all attacks planned by… pic.twitter.com/HuRgdcVlHO — ANI (@ANI) August 14, 2025

कुल 26 अधिकारियों और वायुसैनिकों को मिला सम्मान

भारतीय वायु सेना के कुल 26 अधिकारियों और वायुसैनिकों को वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया है। प्राप्तकर्ताओं में पाकिस्तान के भीतर स्थित ठिकानों को निशाना बनाने वाले अभियानों में शामिल लड़ाकू पायलट, साथ ही एस-400 और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों का संचालन करने वाले अधिकारी और कर्मी शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय क्षेत्र पर सभी योजनाबद्ध पाकिस्तानी हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।

इस बीच, 13 अन्य भारतीय वायु सेना अधिकारियों को हमलों को अंजाम देने और भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं में एयर वाइस मार्शल जोसेफ सुआरेस, एवीएम प्रजुअल सिंह और एयर कमोडोर अशोक राज ठाकुर शामिल हैं।

पुरस्कार विजेताओं के कार्यों को राष्ट्र की रक्षा और सीमाओं के पार के खतरों को बेअसर करने में भारतीय वायु सेना कर्मियों के कौशल, बहादुरी और समर्पण का प्रमाण माना गया है। इन अधिकारियों को यह सम्मान राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और कठिन परिस्थितियों में निर्णायक प्रतिक्रिया देने के लिए भारतीय वायु सेना की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

