Home > क्राइम > रहज़नों ने लूटा ग़रीब का सरमाया, बिहार में लूट की सनसनीखेज़ वारदात; दुकान से लाखों की लूट कर लुटेरे हुए 9-2-11

रहज़नों ने लूटा ग़रीब का सरमाया, बिहार में लूट की सनसनीखेज़ वारदात; दुकान से लाखों की लूट कर लुटेरे हुए 9-2-11

बिहार के पटना जिले के मोकामा (बाढ़ अनुमंडल) के सम्यागढ़ बाजार में रविवार रात हथियारबंद बदमाशों ने एक आभूषण दुकान में गन पॉइंट पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 13, 2026 1:35:15 PM IST

बिहार में लूट की सनसनीखेज़ वारदात
बिहार में लूट की सनसनीखेज़ वारदात


Bihar News: बिहार के पटना जिले के मोकामा (बाढ़ अनुमंडल) के सम्यागढ़ बाजार में रविवार रात हथियारबंद बदमाशों ने एक आभूषण दुकान में गन पॉइंट पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया. घटना का समय रविवार रात 12 जुलाई 2026 का बताया जा रहा है.

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बाढ़ अनुमंडल के मोकामा टाल के सम्यागढ़ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सम्यागढ़ बाजार स्थित सुनील सिंह के मार्केट में हथियारबंद बदमाशों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया. दो बाइक पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने दुकान से लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूट ली और फरार हो गए.

दुकानदार चंदन कुमार ज़ख्मी

जानकारी के अनुसार, दो बाइक आधा दर्जन सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक आभूषण दुकान में घुसकर पिस्टल के बल पर भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूट ली. विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार चंदन कुमार को पिस्टल के बट से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. इलाके में दहशत फैलाने के लिए एक राउंड हवाई फायरिंग करते हुए बाढ़ के कोंदी की तरफ फरार हो गए.

वारदात का तरीका

अपराधी दो मोटरसाइकिलों पर सवार लगभग 6 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसे. हिंसा और लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार को गंभीर रूप से घायल कर दिया. पिस्टल के बल पर करीब 10 लाख रुपये मूल्य के गहने और कैश समेट लिए.  वारदात के बाद दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की और कोंदी की तरफ भाग निकले.

सम्यागढ़ थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ रामकृष्ण ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया. घटना की पुष्टि करते हुए सम्यागढ़ थानाध्यक्ष सौरभ कुमार ने बताया कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

Tags: bihar newsLOOT IN MOKAMA
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