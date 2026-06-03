8th Pay Commission Update: फिर बढ़ाई गई डेडलाइन, जानें 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट

8th Pay Commission: भारत में 8वें वेतन आयोग के लागू होने का लाखों केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेतन आयोग ने सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 कर दी है. यानि इसपर डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है. हालांकि, अब केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी अपनी सिफारिशें आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं. ऐसा करने पर उन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले वेतन आयोग के एरियर का लाभ मिल सकेगा. देखा जाए तो वेतन आयोग तेजी से इस दिशा में लगातार काम कर रहा है.

इस संदर्भ में आयोग द्वारा अलग-अलग शहरों में लगातार मीटिंग की जा रही है. डेडलाइन आगे बढ़ाने से अब कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी पर संशोधन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

कौन लोग कर सकते हैं सिफारिश?

बात की जाए अगर सिफारिश की तो केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, पेंशनभोगी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पात्र अपनी सिफारिश कर सकते हैं या अपनी मांगे रख सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को ज्ञापन जमा करने की आखिरी डेट अब 15.06.2026 कर दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने यह भी साफ किया कि ज्ञापन केवल आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए.

सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. जानकारी के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर सैलरी को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला गुणांक 2.4 और 3.0 के बीच रहेगा.